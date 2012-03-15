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2 deler
Flaskesmokk med medium gjennomstrømming
3 mnd+
Antikolikkventilen er utformet for å gi mindre luft i babyens mage, noe som reduserer kolikk og andre plager. Når babyen mates, bøyes ventilen som er integrert i flaskesmokken, slik at luft slippes inn i flasken. Dette forhindrer at det dannes vakuum og ventilerer luften mot baksiden av flasken. Ventilen holder på luften i flasken og bort fra babyens mage for å redusere kolikk og andre plager.
Philips Avent-antikolikkflaske reduserer uro. Babyer som ble matet med Philips Avent-antikolikkflaskene, opplevde 60 % mindre uro om natten enn babyer som ble matet med en konkurrerende antikolikkflaske.*
Smokkens form sørger for at babyen får et godt grep om flasken, og den riflede strukturen forhindrer at smokken klapper sammen for uforstyrret, komfortabel mating.
4.4
av 5
13
Anmeldelser
85%
anbefaler dette produktet
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
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Denne omtalen gjelder SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
fairyflower
26/03/2011
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF633/27 Anti-colic Sauger
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF633/27 Anti-colic Sauger
Sofya
09/06/2020
France
Philips-ansatt
Bekreftet kjøper
Super
[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF633/27 Tétine Anti-colic
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF633/27 Tétine Anti-colic
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
To uker gamle babyer som ble matet med en Philips Avent-flaske, hadde færre kolikksymptomer og betydelig mindre uro om natten, sammenlignet med babyer som ble matet med en konkurrerende flaske.
Det er bevist at smokkens utforming forhindrer at smokken klapper sammen, og forhindrer også luftsvelging og mateforstyrrelser.
Hva er kolikk, og hvordan påvirker det babyer? Kolikk forårsakes av at babyer svelger luft under matingen, noe som skaper ubehag i fordøyelsessystemet. Symptomene på kolikk er blant annet gråt og uro.
0 % BPA, i henhold til EU-forskrift 10/2011