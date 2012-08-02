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Utgått
220–240 V
Philips Avent iQ-produkter med avansert teknologi er intelligente og tilgjengelige – utviklet for å gjøre amming og babystell enklere.
Holder innholdet sterilt ved å repetere syklusen i 24 timer. Pausemuligheten lar deg fjerne deler uten å forstyrre denne syklusen.
Avansert digitalt design og lydsignaler holder deg informert gjennom steriliseringssyklusen.
4.5
av 5
32
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Whitgoesshopping
02/08/2012
United Kingdom
Best (and most used) piece of baby gear I have- Love it!
I have twin boys, so I clean lots and lots of bottles! This is a fantastic piece of kit. Easy to use. Fits 6 bottles and tops. Large capacity (we use NUK bottles, which are big- also takes Dr. Browns or Avent with no problem). Also cleans breast pumping gear. Six minute cycle. Keeps everything clean as long as the lid is on. I use it constantly. It is well-used and well loved- the best piece of baby kit I have. I live in a hard water area (London), so it must be de-scaled monthly by putting in some white vinegar and water overnight, then running an empty cycle. Customer service is excellent. You call and get a real human that knows exactly what they are talking about (I had to call before I learned I had to occasionally de-scale it).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/42 Digital Steam Sterilizer
Torie
29/07/2012
United Kingdom
Advent steamer
Very easy to use, sterilised quickly and effectively, highly recommend.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF276/29 Digital Steam Sterilizer
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.