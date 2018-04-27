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  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing
  • Sunn damping, enkel miksing

Advanced2-i-1 damphurtigmikser

SCF870/20

4.1
| (223) Anmeldelser | 83% anbefaler dette produktet
Sunn damping, enkel miksing
Du kan enkelt tilberede næringsrik babymat hjemme med Philips Avent 2-in-1 Steamer Blender. Først damper du frukt, grønnsaker, fisk eller kjøtt, og deretter snur du bare beholderen rundt for å mikse – du trenger ikke å flytte maten først.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Matlagingsmaskin for sunne og næringsrike måltider til babyen

Sunn damping, enkel miksing

  • Sunn damping

  • Dampe og mikse i én kanne

  • Enkel å bruke og rengjøre

  • Avvenningsråd og -oppskrifter

Unik måte å dampkoke på for sunn matlaging

Unik måte å dampkoke på for sunn matlaging

Å dampkoke er en sunn måte å tilberede mat på. Vår unike teknologi lar dampen sirkulere oppover fra bunnen, noe som gjør at alle ingrediensene dampes jevnt uten at de kokes. Maten beholder smaken, teksturen og fuktigheten.

Fra damping til miksing, alt gjøres i én praktisk kanne

Fra damping til miksing, alt gjøres i én praktisk kanne

Du finner alt du trenger for å lage næringsrik babymat i én kanne. Når ingrediensene er dampet, trenger du bare å løfte kannen, snu den rundt på hodet, låse den på plass og mikse til maten har fått ønsket konsistens.

Fra mos til stuing med biter – noe til alle stadiene

Fra mos til stuing med biter – noe til alle stadiene

Fra finmost frukt og grønnsaker til flere ingredienser som kjøtt, fisk og belgfrukter, og til slutt en tykkere konsistens. Matlagingsmaskinen for sunn babymat i 2-i-1-design lager variert mat til alle stadiene i tilvennings- og mateperioden.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

223

Anmeldelser

83%

anbefaler dette produktet

27/04/2018

Sverige

Sverige

Toppen produkt för alla mammor

Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

25/08/2017

Sverige

Sverige

Lättanvänd

Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

23/08/2017

Sverige

Sverige

Fantastiskt praktisk maskin

Fantastisk liten maskin med kraftfull prestanda 400W. Jättekul att använda. Superenkel. Fantastiskt resultat. Snabb att rengöra, alla lösa delar kan diskas i maskin. Kan användas att ångkoka och Mixa eller bara mixa eller ångkoka. Perfekt storlek för att kunna göra även små mängder. Tar inte stor plats så den kan stå framme. Bra julklapp eller doppresent till nya familjen men är användbar även för resten av familjen, inte bara till barnmat.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024. 