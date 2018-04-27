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Sunn damping
Dampe og mikse i én kanne
Enkel å bruke og rengjøre
Avvenningsråd og -oppskrifter
Å dampkoke er en sunn måte å tilberede mat på. Vår unike teknologi lar dampen sirkulere oppover fra bunnen, noe som gjør at alle ingrediensene dampes jevnt uten at de kokes. Maten beholder smaken, teksturen og fuktigheten.
Du finner alt du trenger for å lage næringsrik babymat i én kanne. Når ingrediensene er dampet, trenger du bare å løfte kannen, snu den rundt på hodet, låse den på plass og mikse til maten har fått ønsket konsistens.
Fra finmost frukt og grønnsaker til flere ingredienser som kjøtt, fisk og belgfrukter, og til slutt en tykkere konsistens. Matlagingsmaskinen for sunn babymat i 2-i-1-design lager variert mat til alle stadiene i tilvennings- og mateperioden.
4.1
av 5
223
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
yasse467
27/04/2018
Sverige
Toppen produkt för alla mammor
Fick den här mixer nu när jag har mitt tredje barn och jag bara önskar att hade den redan när jag fick barn nr 1. Vilken grej alltså! Det är bara ett måste för alla barnfamiljer att ha hemma. Maten tillagas väldigt snabbt, enkelt och blir super gott. Jag har just nu en 7 månaders bebis som äter puré och för första gången så kan jag få till rätt konsistens på puré så att det blir både gott och ätbart. Inga burkar längre. Jag bestämmer själv vad jag vill ge henne. Har även lagat mat till mig själv (inte puré) och det blir enkelt och gott! Rekommenderar starkt!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Jutka
25/08/2017
Sverige
Lättanvänd
Mycket enkelt maskin kan ånga och mixa.Kan diskas i diskmaskin utan den elektriska delen. Man slipper bära hem många barnmatsburkar.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Britta
23/08/2017
Sverige
Fantastiskt praktisk maskin
Fantastisk liten maskin med kraftfull prestanda 400W. Jättekul att använda. Superenkel. Fantastiskt resultat. Snabb att rengöra, alla lösa delar kan diskas i maskin. Kan användas att ångkoka och Mixa eller bara mixa eller ångkoka. Perfekt storlek för att kunna göra även små mängder. Tar inte stor plats så den kan stå framme. Bra julklapp eller doppresent till nya familjen men är användbar även för resten av familjen, inte bara till barnmat.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Advanced SCF870/20 2-i-1 Ångkokare/mixer
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 8139 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2024.