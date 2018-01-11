ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ultrarask og praktisk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultrarask og praktisk
  • Ultrarask og praktisk
  • Ultrarask og praktisk
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultrarask og praktisk
  • Ultrarask og praktisk

Utgått

Philips AventDampsterilisator for mikrobølgeovn

SCF271/20

4.7
| (75) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
Ultrarask og praktisk
Philips Avent-dampsterilisatoren SCF271/20 for mikrobølgeovn har en lett og kompakt design som gjør den ideell for bruk både hjemme og borte. Innholdet forblir sterilt i opptil 24 timer hvis lokket ikke åpnes.
Se alle fordeler
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Steriliserer seks flasker på to minutter*

Ultrarask og praktisk

Passer for reiser. Passer til de fleste mikrobølgeovner.

Passer for reiser. Passer til de fleste mikrobølgeovner.

Philips Avent-dampsterilisator for mikrobølgeovn er utformet slik at den får plass i de fleste mikrobølgeovnene på markedet. Den lille størrelsen passer for reiser, slik at du alltid har en steril flaske når du drar på korte overnattingsturer eller på lengre ferier til utlandet. Den passer også utmerket som en ekstra sterilisator hjemme hos besteforeldrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Sidehåndtak holder lokket godt på

Sidehåndtak holder lokket godt på

Sterilisatoren for mikrobølgeovn har klemmer på siden for ekstra sikkerhet. Klemmene holder lokket godt på slik at varmt vann ikke kan renne ut når du tar sterilisatoren ut av mikrobølgeovnen. Sidehåndtakene er også utformet slik at de holdes kjøligere og gjør det enklere å håndtere sterilisatoren på en sikker måte.

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.7

av 5

75

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

3
1

11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

10/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 