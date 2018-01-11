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Utgått
Philips Avent-dampsterilisator for mikrobølgeovn er utformet slik at den får plass i de fleste mikrobølgeovnene på markedet. Den lille størrelsen passer for reiser, slik at du alltid har en steril flaske når du drar på korte overnattingsturer eller på lengre ferier til utlandet. Den passer også utmerket som en ekstra sterilisator hjemme hos besteforeldrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.
Sterilisatoren for mikrobølgeovn har klemmer på siden for ekstra sikkerhet. Klemmene holder lokket godt på slik at varmt vann ikke kan renne ut når du tar sterilisatoren ut av mikrobølgeovnen. Sidehåndtakene er også utformet slik at de holdes kjøligere og gjør det enklere å håndtere sterilisatoren på en sikker måte.
Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket
4.7
av 5
75
Anmeldelser
99%
anbefaler dette produktet
Mrsboswell
11/01/2018
United Kingdom
Easy to use and compact
This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF271/51 Microwave Steam Steriliser
Helena
02/10/2013
United Kingdom
Quick and easy to use
One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Emz71
10/07/2013
United Kingdom
Easy to use
I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser
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