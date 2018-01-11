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Utgått

Philips AventDampsterilisator for mikrobølgeovn

SCF271/07

4.7
| (75) Anmeldelser | 99% anbefaler dette produktet
Ultrarask og praktisk
Philips Avent dampsterilisator SCF271/07 for mikrobølgeovn har en lett og kompakt design som gjør den ideell til å sterilisere tåteflasker både hjemme og borte. Innholdet forblir sterilt i opptil 24 timer hvis lokket ikke åpnes.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Steriliserer seks tåteflasker på to minutter

Ultrarask og praktisk

Ultrarask og enkel å bruke

Ultrarask og enkel å bruke

Bare tilsett vann, fyll den og legg den i mikrobølgeovnen i 2 minutter. 2 min. på 1100–1850 watt, 4 min. på 850–1000 watt, 6 min. på 500–850 watt.

Kompakt og lett

Kompakt og lett

Passer til de fleste mikrobølgeovner. Passer for reiser.

Kompakt og lett

Kompakt og lett

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.7

av 5

75

Anmeldelser

99%

anbefaler dette produktet

3
1

11/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use and compact

This product is brilliant, it's easy to use and does a thorough job. It's compact and does not take up allot of room. I definitely would recommend this product to other mums.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/51 Microwave Steam Steriliser

02/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy to use

One of the best products we bought for our new baby. So simple to just put all the items that need sterilizing in here and give it a quick zap in the microwave - no special tablets needed and ready quickly which can be handy when baby is hungry! Fits all sorts of bottles and pumps and things so you don't have to have Philips Avent ones.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

10/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use

I used this product for my 1st baby 14yrs ago, so easy to use I bought for our new baby. Can fit 3 bottles & other items such as dummies in and comes with decent bottle brush. It's all good.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF271/06 Microwave Steam Steriliser

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  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 