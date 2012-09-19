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Utgått
SCF260/37
220–240 V
Den digitale Philips Avent-flaskevarmeren beregner den nødvendige oppvarmingstiden automatisk i henhold til typen mat, mengden mat og starttemperaturen. Mat varmes opp jevnt og uten varmepunkter. Funksjonen for automatisk avstengning fjerner risiko for overoppheting.
Med den digitale Philips Avent-flaskevarmeren kan du varme opp babymaten raskt og jevnt. Den varmer opp 125 ml / 4oz melk ved romtemperatur på under 2 minutter.
Den digitale skjermen på den digitale Philips Avent-flaskevarmeren er svært enkel å bruke. Den holder deg oppdatert gjennom hele oppvarmingssyklusen og sier fra når maten er klar.
3.0
av 5
129
Anmeldelser
mshharris
19/09/2012
United Kingdom
I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)
I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Amira
19/09/2012
United Kingdom
I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)
I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer
Shellbaby
26/07/2012
United Kingdom
Product very useful
I bought this product because I was fed up of waiting to boil the kettle to warm my baby's milk and I wanted something quicker. Initially it took a bit of getting used to but I soon got the hang of it. I have found it very useful and take it if I go somewhere I can plug it in. The only criticism would be that the pots I use for food can not be taken out of the warmer easily, especially when the food is hot. Other than that it's a great piece of equipment.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF260/22 Digital Bottle Warmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF260/22 Digital Bottle Warmer
Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023.
Flaske følger ikke med dette produktet
Unntak: anbefales ikke for bruk sammen med 11 oz / 330 ml PP halvgjennomsiktig Philips Avent-flaske.