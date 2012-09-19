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  • Rask, intelligent oppvarming
  • Rask, intelligent oppvarming
  • Rask, intelligent oppvarming
  • Rask, intelligent oppvarming
  • Rask, intelligent oppvarming
  • Rask, intelligent oppvarming

Utgått

Philips AventDigital flaskevarmer

SCF260/22

3
| (129) Anmeldelser
Rask, intelligent oppvarming
Den nye digitale flaske- og babymatvarmeren gjør det enkelt å varme opp babymaten raskt og trygt. Den avanserte teknologien beregner automatisk oppvarmingstiden. Du trenger bare å velge et par startalternativer og la flaskevarmeren gjøre resten.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Rask, intelligent oppvarming

  • 220–240 V

Ultrarask, mange oppvarmingsalternativer

Ultrarask, mange oppvarmingsalternativer

Du velger enkelt blant de alternative innstillingsmulighetene, og iQ-teknologien beregner hvor lang tid det tar å varme opp barnematen jevnt og skånsomt.

Gir deg beskjed når maten er klar

Digital skjerm med informasjon gjør det enkelt å følge med i prosessen.

Jevn og skånsom oppvarming

Jevn og skånsom oppvarming

Innholdet får en jevn oppvarming. Funksjonen for automatisk avstengning fjerner risiko for overoppheting.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

129

Anmeldelser

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)

I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

I used it for one year and more !! Perfect Product I can't say more !:)

I used this Product since I returned to work when my son was 2 month, it's perfect for heating the breast milk regardless it's freezed or kept in frigde, it's the best gift I've got ! and when I started to wean, i used it to heat the pureed food that I keep in Freezer, it's a life saver.. I am still keeping it till now for any futuer babies I may have :))

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF260/34 Digital Bottle Warmer

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Product very useful

I bought this product because I was fed up of waiting to boil the kettle to warm my baby's milk and I wanted something quicker. Initially it took a bit of getting used to but I soon got the hang of it. I have found it very useful and take it if I go somewhere I can plug it in. The only criticism would be that the pots I use for food can not be taken out of the warmer easily, especially when the food is hot. Other than that it's a great piece of equipment.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF260/22 Digital Bottle Warmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF260/22 Digital Bottle Warmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Unntak: anbefales ikke for bruk sammen med 11 oz / 330 ml PP halvgjennomsiktig Philips Avent-flaske.