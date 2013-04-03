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  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt
  • Varmer opp raskt og jevnt

Utgått

Philips AventElektrisk flaske- og babymatvarmer

SCF255/57

3.9
| (30) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet
Varmer opp raskt og jevnt
Philips Avent elektrisk tåteflaske- og babymatvarmer er den raske og trygge måten å varme brystmelk og babymat på. Den varmer 125 ml / 4 oz melk ved romtemperatur på ca. fire minutter.
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merket er anbefalt av mødre over hele verden1

Flaskevarmer for rask og enkel bruk

Varmer opp raskt og jevnt

  • 220–240 V

Passer alle Avent-flasker, Magic-kopper og oppbev.begre for mat

Passer alle Avent-flasker, Magic-kopper og oppbev.begre for mat

Bare tilsett vann, og velg innstilling

Bare tilsett vann, og velg innstilling

Med Philips Avent elektrisk flaske- og babymatvarmer går det raskt og enkelt å gjøre klart til mating. Bare tilsett vann, og velg innstillingen. Flaskevarmeren varmer opp 125 ml / 4 oz melk til romtemperatur på ca. fire minutter

Ingen ujevn oppvarming som du må beskytte barnet for.

Ingen ujevn oppvarming som du må beskytte barnet for.

Philips Avent elektrisk flaske- og babymatvarmer gir deg en trygg måte å tilberede babymaten på. Den varmer opp maten forsiktig og jevnt, slik at det ikke blir for varmt for babyen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

30

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

03/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use Easy to use

It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

very simple and easy to use

excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

22/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and quick

This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en nettbasert spørreundersøkelse om kundetilfredshet utført globalt med 10 109 brukere av merker og produkter for mor og barn i 2023. 

  1. Flaske følger ikke med dette produktet