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Utgått
220–240 V
Med Philips Avent elektrisk flaske- og babymatvarmer går det raskt og enkelt å gjøre klart til mating. Bare tilsett vann, og velg innstillingen. Flaskevarmeren varmer opp 125 ml / 4 oz melk til romtemperatur på ca. fire minutter
Philips Avent elektrisk flaske- og babymatvarmer gir deg en trygg måte å tilberede babymaten på. Den varmer opp maten forsiktig og jevnt, slik at det ikke blir for varmt for babyen.
3.9
av 5
30
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
RozaR
03/04/2013
United Kingdom
Easy to use Easy to use
It does exactly what it says on the box, simple to use, very good :)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
tinkerbell
29/07/2012
United Kingdom
very simple and easy to use
excellent product,just a flick of the switch and instantly heats up,ideal for nighttime feeds as there is no messing about having to boil up kettles,first used this product 12 years ago and bought another as i knew this would come in very handy.one of the best buys you can purchase for starting out with a newborn if intending to bottlefeed
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Modernmum
22/07/2012
United Kingdom
Easy and quick
This bottle warmer is simple to use and quick, no more waiting for a kettle to boil and then for the bottle to warm up. It's done in a few minutes. It also has a safety function when you forget yo switch it off on those sleepless nights!!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder SCF255/54 Electric Bottle and Baby Food Warmer
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Flaske følger ikke med dette produktet