ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

Utgått

Støtte

Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

S5885/35

Shaver 5800 S5355/82 Wet & dry electric shaver, Series 5000

Utgått

Gå til butikk

Registrer produktet

Få din utvidede garanti

Registrer innen 90 dager etter kjøp og få din utvidede garranti&#160;(vilkår kan gjelde).

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

Data Act Document

  • PDF fil, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Ingrediensliste - English (US)

  • PDF fil, 145.5 kB
  • 31 July 2026

Vanlige spørsmål

Deler og tilbehør

Feilsøking