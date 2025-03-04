Philips' støtte Philips-barbermaskinen lekker vann

Det er ikke uvanlig at det lekker litt vann ut av Philips-barbermaskinen etter rengjøring eller våtbarbering*.

Batteriet og de elektroniske komponentene i barbermaskinen befinner seg i et vanntett indre hus. Dette gjør at komponentene er beskyttet mot vann som kan trenge inn i barbermaskinens håndtak under normal bruk.

*Merk: Denne informasjonen gjelder kun for vaskbare eller vannavstøtende barbermaskiner. Hvis barbermaskinen ikke er vanntett, må du alltid sørge for at den holder seg tørr. Se håndboken (også tilgjengelig på nettet) for å finne ut om barbermaskinen er vanntett.

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