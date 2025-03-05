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Philips-barbermaskinen lager mye lyd

Hvis Philips-barbermaskinen lager mye lyd når du slår den på, er feil montering den mest sannsynlige årsaken. En barbermaskin satt sammen igjen på feil måte (for eksempel etter rengjøring) avgir en raslende lyd når den brukes.

Følg instruksjonene nedenfor for å sørge for at barbermaskinen er satt sammen riktig.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XP9407/37, XP9202/30, XP9405/11. Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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