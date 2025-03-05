Philips-barbermaskinen lager mye lyd

Hvert skjærehode består av en kniv og en lamelltopp, med en holdering for å holde det i barberingsenheten (også kjent som skjærehodeholderen). Hver kniv og lamelltopp danner et unikt sett, så prøv alltid å sette hver kniv tilbake til den tilhørende lamelltoppen etter rengjøring. Plasser kniven i lamelltoppen med bladene vendt nedover.



Når du bruker holderammen til å feste skjærehodene i barbermaskinenheten igjen, må du passe på at de er ordentlig låst på plass. Når holderammen er festet riktig, skal den ikke kunne løftes av hvis du prøver å skille den fra barbermaskinenheten.



Hvis barbermaskinmodellen har skjærehoder som festes inn i holderammen før de låses inn i barbermaskinenheten, må du passe på at hakkene på skjærehodene er plassert i tappene til holderammen (se illustrasjonen nedenfor).



Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du tar av og fester skjærehodene igjen, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med produktet.