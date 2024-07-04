Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet
Se informasjonen nedenfor hvis du ikke finner USB-adapteren/-laderen til Philips-enheten.
Denne informasjonen gjelder HQ87-adapteren for tilkobling av en USB-A-ladekabel til et strømuttak. Dette er relevant for Philips-barberings-, pleie- og skjønnhetsutstyr som har en USB-ladekabel (inkludert barbermaskiner, OneBlade, ladyshavere og alt-i-ett-trimmere).
Tilgjengeligheten varierer fra sted til sted, så velg delen som gjelder landet ditt.
Hvis du bor i USA, kan du klikke her for å bestille en adapter. Merk at du må skrive inn hele modellnummeret (inkludert sifrene etter skråstreken). Dette finner du på emballasjen eller kvitteringen/fakturaen til produktet.
Hvis du bor i Canada, kan du kontakte oss på telefon for å bestille en adapter. Opplys om at du trenger en HQ87 USB-adapter til produktet.
Hvis du bor i Europa, Asia, Afrika, Amerika (unntatt USA og Canada) eller Oseania, kan du klikke her og søke på «HQ87» eller «USB-veggadapter» i søkefeltet øverst på siden. Merk at søkefeltet øverst på denne siden er optimalisert for å finne støtteinformasjon for produktet. Derfor er det viktig å klikke på koblingen som er angitt og bruke søkefunksjonen på den nye siden, ikke denne.
Merk også at adapteren kan ha ulike produktnavn og modellnumre på de ulike versjonene av Philips-nettstedet (for eksempel «EU-strømadapter» eller «CP1607/01»). Kontroller produktbeskrivelsen – hvis «HQ87» er nevnt, er dette riktig adapter for produktet.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller:MG7921/15 , HS9980/15 , HS5980/15 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›