Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet

Hvis du bor i Europa, Asia, Afrika, Amerika (unntatt USA og Canada) eller Oseania, kan du klikke her og søke på «HQ87» eller «USB-veggadapter» i søkefeltet øverst på siden. Merk at søkefeltet øverst på denne siden er optimalisert for å finne støtteinformasjon for produktet. Derfor er det viktig å klikke på koblingen som er angitt og bruke søkefunksjonen på den nye siden, ikke denne.



Merk også at adapteren kan ha ulike produktnavn og modellnumre på de ulike versjonene av Philips-nettstedet (for eksempel «EU-strømadapter» eller «CP1607/01»). Kontroller produktbeskrivelsen – hvis «HQ87» er nevnt, er dette riktig adapter for produktet.