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Philips' støtte

Jeg finner ikke USB-adapteren/-laderen til Philips-produktet

Se informasjonen nedenfor hvis du ikke finner USB-adapteren/-laderen til Philips-enheten. 

Denne informasjonen gjelder HQ87-adapteren for tilkobling av en USB-A-ladekabel til et strømuttak. Dette er relevant for Philips-barberings-, pleie- og skjønnhetsutstyr som har en USB-ladekabel (inkludert barbermaskiner, OneBlade, ladyshavere og alt-i-ett-trimmere).

Tilgjengeligheten varierer fra sted til sted, så velg delen som gjelder landet ditt.

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: MG7921/15 , HS9980/15 , HS5980/15 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

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