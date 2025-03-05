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Hvis du er en ny bruker av Philips-barbermaskinen, eller hvis du har byttet ut skjærehodene, må du huske på at huden må tilpasse seg (de nye) skjærehodene. Dette betyr at huden kan føles litt irritert i begynnelsen. Gi deg selv en tilpasningsperiode på to til tre uker for å bli vant med det nye Philips-barbermaskinsystemet. Du kan også bruke krem/lotion med Aloe vera, en mild fuktighetskrem eller en alkoholfri etterbarberingskrem for å minimere hudirritasjon etter barbering. Det kan også være lurt å gi huden litt tid til å komme seg mellom hver gang du barberer.
Noen tips nedenfor for å få best mulig resultat med Philips-barbermaskinen og for å unngå ubehag og irritasjon:
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: XP9407/37 , S591/05 , S791/06 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Hvilken type skum eller gel kan jeg bruke med Philips-barbermaskinen?
Hvordan får jeg best resultatet med Philips-barbermaskinen?
Hvordan tar jeg skjærehodene av Philips-barbermaskinen?
Kan jeg lade Philips-barbermaskinen etter hver barbering?
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Huden er irritert etter bruk av Philips-barbermaskinen