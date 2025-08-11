Hvis du ikke rengjør Philips-barbermaskinen regelmessig, kan det bygge seg opp hår og rusk rundt skjærehodene. Denne opphopingen kan redusere ytelsen og forhindre at skjærehodene spinner.

Se videoen nedenfor for å få en oversikt over hvordan du rengjør barbermaskinen (selv om barbermaskinmodellene er forskjellige, gjelder de samme prinsippene for alle Philips-barbermaskiner. Du finner ytterligere informasjon i brukerhåndboken. Hvis du ikke lenger har den trykte versjonen av brukerhåndboken, finner du den på nettet.)

Tips: Når du har trykket/klikket for å starte videoen, kan du trykke/klikke du på tannhjul-ikonet nederst i videoen for å slå på undertekst for språket ditt (om nødvendig).