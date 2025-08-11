Hvis Philips-barbermaskinen ikke fungerer, ikke lades eller ikke slås på, følger du feilsøkingstrinnene nedenfor.
Følg trinnene i den rekkefølgen som er angitt. Selv om enkelte trinn kan virke åpenbare, eliminerer denne prosessen mange vanlige problemer og avgrenser hovedårsaken.
Hvis du ikke rengjør Philips-barbermaskinen regelmessig, kan det bygge seg opp hår og rusk rundt skjærehodene. Denne opphopingen kan redusere ytelsen og forhindre at skjærehodene spinner.
Se videoen nedenfor for å få en oversikt over hvordan du rengjør barbermaskinen (selv om barbermaskinmodellene er forskjellige, gjelder de samme prinsippene for alle Philips-barbermaskiner. Du finner ytterligere informasjon i brukerhåndboken. Hvis du ikke lenger har den trykte versjonen av brukerhåndboken, finner du den på nettet.)
Tips: Når du har trykket/klikket for å starte videoen, kan du trykke/klikke du på tannhjul-ikonet nederst i videoen for å slå på undertekst for språket ditt (om nødvendig).
Hvis barbermaskinen ikke reagerer når du trykker på av/på-knappen, kobler du den til en strømkilde og lader den i minst to timer.
Tips til lading
Hvis barbermaskinen leveres med en USB-ladekabel, må du sørge for å bruke en egnet adapter eller annen strømkilde (se brukerhåndboken for mer informasjon. Brukerhåndboken er tilgjengelig på nettet hvis du ikke lenger har papirversjonen.)
Bruk bare laderen som fulgte med produktet, eller en original Philips-reservedel.
Prøv å koble et annet apparat til stikkontakten for å sikre at uttaket fungerer.
Kontroller ladekabelen og adapteren for å se om det finnes tegn på skade. Om nødvendig kan du kjøpe en ny lader her.
Kontroller at ladepluggen er satt helt inn i barbermaskinen.
Merk: Fordi mange Philips-barbermaskiner kan brukes til våtbarbering, har de en innebygd sikkerhetsmekanisme som forhindrer at de slås på når de er koblet til et strømuttak. Lad og koble fra barbermaskinen før du slår den på.
Hvis du nylig har demontert barbermaskinen for å rengjøre den eller bytte ut skjærehodene, må du dobbeltsjekke at du har satt den riktig sammen igjen. Hvis barbermaskinen slås på når skjæreenheten (den delen av barbermaskinen som holder fast skjærehodene) er åpen eller fjernet, betyr det at skjærehodene er montert feil og at barbermaskinen ikke slås på.
Se brukerhåndboken for å finne ut hvordan du monterer skjærehodene riktig. Brukerhåndboken er tilgjengelig på nettet hvis du ikke lenger har papirversjonen.
Mange Philips-barbermaskiner har en innebygd transportlås for å hindre at de slår seg på ved et uhell i en sekk eller koffert.
Transportlåsen er slått på hvis et lite hengelåssymbol er synlig på barbermaskinens håndtak. Slå den av ved å holde inne av/på-knappen i 3 sekunder (merk: For modeller med en digital skjerm bruker du den innebygde skjermen på håndtaket for å deaktivere transportlåsen).
Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og Philips-barbermaskinen fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte oss for å få mer støtte.
Andre nyttige koblinger
Trenger du hjelp med produktet?
Kontakte Philips
Vi hjelper deg gjerne
Kontakte Philips
Vi hjelper deg gjerne
Ser du etter noe annet?
Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte