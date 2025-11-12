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Utgått
4.2
av 5
2047
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
V Viking
12/11/2025
Norge
Bekreftet kjøper
God kvalitet
Fin .Askim som holder lenge på hver lading. Liker godt den integrerte trimmeren.
Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Denne omtalen gjelder Shaver 3000 Series S3242/12 Våt og tørr elektrisk barbermaskin
Sstrand2
08/12/2023
Norge
Bekreftet kjøper
God barbermaskin
Har en sh90 fra før. Denne er minst like god. Kanskje litt tyngre og tykkere. God batteritid. Kuttehodene klarer å få tak i skjegget.
Fordeler
Rimelig og god.
Ulemper
Ingen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3231/52 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Janov
20/09/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Imponert
Denne maskinen barberer raskt og effektivt uten å lugge. Den er meget stillegående og lett å holde ren.
Fordeler
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Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 S3134/57 Våt eller tørr elektrisk barbermaskin, Series 3000