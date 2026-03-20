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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny
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  • Gjør barbermaskinen like god som ny
  • Gjør barbermaskinen like god som ny

Shaver series 3000Skjærehoder

SH30/50

4
| (51) Anmeldelser
Gjør barbermaskinen like god som ny
Skjærehodene kutter 9 millioner hår i ansiktet ditt i løpet av to år. Skift skjærehodene og få full ytelse igjen. Kompatibel med SHAVER Series 3000 og SHAVER Series 1000.
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Kompatible produkter
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Tørr elektrisk barbermaskin

S1141/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Elektrisk barbermaskin

S1142/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Elektrisk barbermaskin

S1142/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3143/02

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3145/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3241/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3243/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Våt og tørr elektrisk barbermaskin

S3342/13

Bytt hoder annet hvert år for å få det beste resultatet

Gjør barbermaskinen like god som ny

  • ComfortCut-blader

  • Til S3000 (S3xxx)

  • Til S1000 (S1xxx)

  • Til Star Wars-barbermaskinen SW37xx

Skjærehoder for SHAVER Series 3000 og 1000

Skjærehoder for SHAVER Series 3000 og 1000

SH30 (pakke med tre) skjærehoder er kompatible med barbermaskinseriene 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) og Star Wars-barbermaskinen SW3700.

Bytt skjærehoder på bare to trinn

Bytt skjærehoder på bare to trinn

De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.

Enkelt å bytte skjærehodene

Enkelt å bytte skjærehodene

1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen; 2. Ta av festet ved å vri låsen mot klokken; 3. Ta ut de gamle skjærehodene og sett forsiktig inn nye, kontroller at skjærehodene står helt riktig; 4. Skift festet og fest det ved å vri låsen med klokken; 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

51

Anmeldelser

20/03/2026

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Fordeler

Ease of use, close shave

Ulemper

None to date

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Fordeler

good

Ulemper

nil

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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