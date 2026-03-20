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SH30/50
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
S3243/12
S3342/13
ComfortCut-blader
Til S3000 (S3xxx)
Til S1000 (S1xxx)
Til Star Wars-barbermaskinen SW37xx
SH30 (pakke med tre) skjærehoder er kompatible med barbermaskinseriene 3000 (S3xxx), 1000 (S1xxx) og Star Wars-barbermaskinen SW3700.
De nyeste Philips-barbermaskinene har en innebygd byttepåminnelse i form av et skjæreenhetssymbol. Dette symbolet lyser og minner deg på å bytte skjærehodene.
1. Åpne barbermaskinen ved å trykke på utløserknappen; 2. Ta av festet ved å vri låsen mot klokken; 3. Ta ut de gamle skjærehodene og sett forsiktig inn nye, kontroller at skjærehodene står helt riktig; 4. Skift festet og fest det ved å vri låsen med klokken; 5. Når du lukker skjærehodet riktig, hører du at det klikker på plass.
4.0
av 5
51
Anmeldelser
Per Norberg
20/03/2026
Sverige
Bekreftet kjøper
Det är en bra rakapparat. Det finns små fel som att det lock man fäller upp för att hålla skärbladen på plats lätt trillar av. När om man spolar den med vatten fär man vara försiktig så att det inte händer
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Denne omtalen gjelder Shaver series 3000 SH30/50 Rakhuvuden
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Fordeler
Ease of use, close shave
Ulemper
None to date
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Fordeler
good
Ulemper
nil
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads