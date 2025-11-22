Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX9917/89
HX992B
Fjerner opptil 20 ganger så mye plakk*
Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt**
Visuell trykksensor
4 moduser og 3 intensiteter
Alle pusser forskjellig, derfor designet vi dette børstehodet med bust i flere retninger for å holde plakkfjerningen på rett kurs, uansett hva slags teknikk du bruker. Vårt Alt-i-ett A3-børstehode gir deg den beste tannpussen og fjerner opptil 20 ganger så mye plakk, gir deg 15 ganger så sunt tannkjøtt på seks uker og fjerner opptil 100 % mer misfarging på mindre enn to dager, sammenlignet med en manuell tannbørste.
Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 62 000 børstebevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.
Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.
4.4
av 5
433
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produktet
Anders_320d
22/11/2025
Sverige
Bekreftet kjøper
En jättebra produkt
Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...
Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste
Hälsingestinta
03/07/2025
Sverige
Bekreftet kjøper
Toppen produkt
Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut
Fordeler
Laddbart fodral till resan
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Pandis00
18/06/2025
Sverige
Del av opprykk
En sjukt bra eltandborste!
Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)
Fordeler
Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
sammenlignet med en manuell tannbørste.
på 6 uker sammenlignet med en manuell tannbørste.
på mindre enn 2 dager sammenlignet med en manuell tannbørste.