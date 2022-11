Sier ifra når du trykker for hardt

Det er ikke alltid du merker at du pusser for hardt, men DiamondClean Smart vil alltid merke det. Hvis du trykker for hardt, blinker lysringen nederst på håndtaket. Dette er en forsiktig påminnelse om at du må bruke mindre trykk og la børstehodet gjøre jobben for deg. Syv av ti personer som ble spurt svarte at denne funksjonen har hjulpet dem å pusse tennene bedre.