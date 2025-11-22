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NYHET Neste generasjons DiamondClean

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  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse
  • Fullkommen pleie for din tannhelse

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Oppladbar tannbørste

HX9917/88

HX992W

4.4
| (433) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Grå
Grå
Hvit
Hvit
Svart
Svart
Fullkommen pleie for din tannhelse
DiamondClean Smart 9400 er vår beste tannbørste og gir komplett pleie. Med børstehodene med høy ytelse kan du fokusere på alle områder ved tannpleien, og Smart Sensor-teknologien gir deg personlig tilpasset coaching og tilbakemeldinger.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Fjerner skånsomt opptil 20 ganger så mye plakk*

Fullkommen pleie for din tannhelse

  • Fjerner opptil 20 ganger så mye plakk*

  • Opptil 15 ganger sunnere tannkjøtt**

  • Visuell trykksensor

  • 4 moduser og 3 intensiteter

20 ganger mer effektiv mot plakk*, skånsom for tannkjøttet

20 ganger mer effektiv mot plakk*, skånsom for tannkjøttet

Alle pusser forskjellig, derfor designet vi dette børstehodet med bust i flere retninger for å holde plakkfjerningen på rett kurs, uansett hva slags teknikk du bruker. Vårt Alt-i-ett A3-børstehode gir deg den beste tannpussen og fjerner opptil 20 ganger så mye plakk, gir deg 15 ganger så sunt tannkjøtt på seks uker og fjerner opptil 100 % mer misfarging på mindre enn to dager, sammenlignet med en manuell tannbørste.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

Philips Sonicare-tannbørstene rengjør skånsomt, men effektivt og tar vare på tennene og tannkjøttet med opptil 62 000 børstebevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper busten med å rengjøre ved å drive væske dypt inn mellom tennene og langs tannkjøttet.

Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren vår

Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

433

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produktet

22/11/2025

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

En jättebra produkt

Fungerar alldeles utmärkt! Kombinerar denna med min "äldre" Oral-B! Fick tips av en god vän att det gick utmärkt att kombinera dessa två produkter för ett utmärkt resultat! Är, än så länge, jättenöjd! Varför inte prova? När det gäller inköp, läs på och "snåla" inte med priset... Oftast får man vad man betalar för...

Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Laddningsbar tandborste

03/07/2025

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Toppen produkt

Det är den bästa eltandborste jag någonsin testat.Känner mej så mycket renare i munnen. Att man även kan välja mellan olika lägen, vad man vill uppnå. Att det finns ett resefodral så man kan ta med på resan är ju toppen. Bara ladda och borsta. Rekommenderar den absolut

Fordeler

Laddbart fodral till resan

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

18/06/2025

Sverige

Sverige

En sjukt bra eltandborste!

Jag har använt Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 ett tag nu, och jag måste säga att det är en riktigt imponerande eltandborste. Den har inte bara en snygg design, utan också en rad smarta funktioner som verkligen förbättrar min tandborstningsrutin. Det jag gillar mest är möjligheten att koppla tandborsten till appen. Den ger mig direkt feedback på hur jag borstat mina tänder. Tex om jag missat något område eller om jag borstat för hårt. Tillsammans med detta så lyser även tandborstens nederdel ifall jag skulle borsta för hårt. Det är en funktion som verkligen hjälper mig att förbättra min teknik och få en mer effektiv rengöring. En annan sak jag uppskattar är att appen håller koll på borsthuvudet och visar hur många dagar jag har kvar innan det behöver bytas. Det är en liten men väldigt praktisk detalj som gör att jag slipper gissa när det är dags för ett nytt. Tandborsten har också flera olika program och styrkor, vilket gör att jag kan anpassa borstningen efter mina behov. Jag gillar särskilt programmen "White" och "Deep Clean", som ger en riktigt grundlig rengöring och en fräsch känsla efter varje användning. Utöver detta har den en lång batteritid, en stilren laddningsstation och ett smidigt resefodral med USB-laddning, vilket gör den perfekt att ta med på resor. Om du letar efter en premium-eltandborste som kombinerar smart teknologi med effektiv rengöring, kan jag varmt rekommendera denna!:)

Fordeler

Väldigt modern med fördelar där jag kan se borstningen i appen, för att förbättra och få en bättre munhälsa.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Sonisk eltandborste med app

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. sammenlignet med en manuell tannbørste.

  2. på 6 uker sammenlignet med en manuell tannbørste.

  3. på mindre enn 2 dager sammenlignet med en manuell tannbørste.