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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Oppladbar tannbørste
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HX9917/89
HX992B
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Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg trykksensoren på Sonicare-tannbørsten?
Kan jeg synkronisere Sonicare-appen med Apple Health-appen?
Kan jeg bytte ut batteriet på Sonicare-tannbørsten min?
Hva indikerer batteristatuslampene på Sonicare-tannbørsten?
Hvilket børstehode passer til Sonicare-tannbørsten min?
Philips SonicareFørsteklasses reiseveske
Philips SonicareLadestasjon
Philips SonicareLadeglass
G3 Premium Gum Care4x soniske tannbørstehoder - Hvit
C3 Premium Plaque DefenceStandard soniske tannbørstehoder
G3 Premium Gum CareStandard soniske tannbørstehoder
W3 Premium WhiteStandard soniske tannbørstehoder
Børstehodet er vanskelig å feste eller fjerne.
Jeg kan ikke koble tannbørsten til Sonicare-appen.
Sonicare-tannbørsten vibrerer for kraftig
Sonicare-tannbørsten lader ikke
Sonicare-tannbørsten vibrerer ikke
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