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  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
  • Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring

Utgått

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonic elektrisk tannbørste

HX9112/02

4.4
| (575) Anmeldelser | 88% anbefaler dette produktet
Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring
Den elektriske tannbørsten Philips Sonicare FlexCare Platinum hjelper deg med å få friskere tannkjøtt på to uker. Den fjerner inntil 7 ganger mer plakk mellom tennene enn en vanlig tannbørste. Trykksensoren sier ifra når du pusser for hardt. Det lange, smale børstehodet kommer enkelt til selv lengst bak i munnen. Prøv i 60 dager!&lt;br&gt;&lt;br&gt;”Nye Philips Sonicare FlexCare Platinum er ingen vanlig tannbørste. Den er tannbørstenes Bugatti Veyron,” skriver Paul Davies i den britiske avisen Telegraph. "The brushed stainless stell looks expensive", skriver The Chick Geek.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

”Tannbørstenes Bugatti Veyron” ifølge avisen Telegraph!

Mange tekniske finesser for tilpasset rengjøring

  • 3 modi, 3 intensiteter

  • To børstehoder

  • Med trykksensor

Fjern opptil syv ganger så mye plakk med InterCare-børstehodet*

Fjern opptil syv ganger så mye plakk med InterCare-børstehodet*

Klikk på InterCare-børstehodet for sunnere tannkjøtt på bare to uker. Ekstra lange børstehår bidrar til å fjerne mer plakk mellom tennene og på steder hvor det er vanskelig å komme til, for et sunt tannkjøtt.

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Med optimal pussing med FlexCare blir tannkjøttet sunnere på bare to uker. Den fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs tannkjøttranden som en manuell tannbørste, slik at du får et sunt smil.

Velg mellom tre modi og tre intensitetsinnstillinger

Velg mellom tre modi og tre intensitetsinnstillinger

Med FlexCare Platinum vil du få en virkelig dyp tannpuss. De tre intensitetsinnstillingene gir mer kraft til tannpussen, mens de tre modiene dekker dine spesifikke behov: Clean-modus for overlegen daglig tannpuss, White for å fjerne flekker på overflaten og Clean for enestående daglig tannpuss.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.4

av 5

575

Anmeldelser

88%

anbefaler dette produktet

23/03/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Rigtig godt produkt

Den nye udgave er endnu bedre end den forrige omend også noget dyrere.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste

08/06/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Mycket bra, med märkbart bättre munhygien

Har haft konkurrents tandborstar i 10 -12 år, och skillnaden är enorm. När man väl har vant sig är min nya tandborste oersättlig!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

07/10/2015

Sverige

Sverige

Alldeles utmärkt tandhygiensprodukt

Måste säga att denna produkt fungerar långt över min förväntan. Efter en användning (må det vara gum care, white, clean, eller en kombination av dessa) känns tänderna lena som silke. En fantastiskt god känsla, går inte att jämföra med en vanlig tandborste. Dessutom är jag mycket imponerad av batteritiden. Kan med säkerhet garantera att man kan ge sig av på en två veckors semester utan laddare och komma hem igen med batteri över. Med andra ord en enastående produkt som mer än fyller sin funktion i mina ögon.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus

  2. Sammenlignet med kun manuell tannbørsting