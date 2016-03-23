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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
3 modi, 3 intensiteter
To børstehoder
Med trykksensor
Klikk på InterCare-børstehodet for sunnere tannkjøtt på bare to uker. Ekstra lange børstehår bidrar til å fjerne mer plakk mellom tennene og på steder hvor det er vanskelig å komme til, for et sunt tannkjøtt.
Med optimal pussing med FlexCare blir tannkjøttet sunnere på bare to uker. Den fjerner opptil syv ganger så mye plakk langs tannkjøttranden som en manuell tannbørste, slik at du får et sunt smil.
Med FlexCare Platinum vil du få en virkelig dyp tannpuss. De tre intensitetsinnstillingene gir mer kraft til tannpussen, mens de tre modiene dekker dine spesifikke behov: Clean-modus for overlegen daglig tannpuss, White for å fjerne flekker på overflaten og Clean for enestående daglig tannpuss.
4.4
av 5
575
Anmeldelser
88%
anbefaler dette produktet
BolcheViggo
23/03/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Rigtig godt produkt
Den nye udgave er endnu bedre end den forrige omend også noget dyrere.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandbørste
inst21
08/06/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Mycket bra, med märkbart bättre munhygien
Har haft konkurrents tandborstar i 10 -12 år, och skillnaden är enorm. När man väl har vant sig är min nya tandborste oersättlig!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
PhilipsUser
07/10/2015
Sverige
Alldeles utmärkt tandhygiensprodukt
Måste säga att denna produkt fungerar långt över min förväntan. Efter en användning (må det vara gum care, white, clean, eller en kombination av dessa) känns tänderna lena som silke. En fantastiskt god känsla, går inte att jämföra med en vanlig tandborste. Dessutom är jag mycket imponerad av batteritiden. Kan med säkerhet garantera att man kan ge sig av på en två veckors semester utan laddare och komma hem igen med batteri över. Med andra ord en enastående produkt som mer än fyller sin funktion i mina ögon.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder FlexCare Platinum HX9112/02 Sonisk eltandborste
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, på Clean-modus
Sammenlignet med kun manuell tannbørsting