En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.