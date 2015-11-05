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Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental – oppladbart

HX8211/02

3.8

| (786) Anmeldelser

Forebygg tannkjøttbetennelse med AirFloss!

Philips Sonicare AirFloss 1.5 er et innovativt supplement til tannbørsten for de som vanligvis ikke bruker tanntråd. AirFloss rengjør mellom tennene på bare 30 sekunder. Da forebygger du tannråte, tannkjøttbetennelse og dårlig ånde. Siden munnstykkene har forskjellig farge kan du dele en AirFloss i familien. "Bare en fin frisk følelse. Jeg er hekta, "skriver magasinet COSMOPOLITAN. *84 % av 51 Smartson-testpiloter anbefaler Philips Sonicare AirFloss. Prøv i 60 dager!

Se alle fordeler

Rent mellom tennene på 30 sekunder. 84 % anbefaler!*

Forebygg tannkjøttbetennelse med AirFloss!

  • med ett munnstykke

Teknologi med luft og små dråper

Teknologi med luft og små dråper

AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder

Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder

Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

786

Anmeldelser

05/11/2015

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

topp produkt

Selv etter mellomromsbørste og tannpuss kommer rester ut. Fylles med vann,munnskyll etc.Denne ble jeg avhengig av

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental – oppladbart

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental – oppladbart

26/03/2018

Danmark

Danmark

Fantastisk produkt

Kan komme ind steder tandtråd ikke kan. Kan varmt anbefales.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

23/12/2017

Danmark

Danmark

Mine tænder føles rene

Jeg var inde på Philips side for at finde ud af hvornår den pludselig ikke vil puste. Det er godt nok irriterende, for jeg kan ikke undvære den længere. Den renser mine mellemrum så godt som igen børster eller tandtråd kan gøre. Men nu må jeg se om nye hoveder kan hjælpe mig, for eller må jeg jo min have en ny.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

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  • Tidlig tilgang til salg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. enn bare å børste med vanlig tannbørste