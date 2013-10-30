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Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental – oppladbart

HX8255/02

3.4

| (131) Anmeldelser

Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, gir AirFloss deg den enkleste måten å begynne å rengjøre mellom tennene på. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der tannbørsten ikke kommer til.

Se alle fordeler

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

  • med tre munnstykker

  • én munnstykkeholder

  • Reiseveske

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.

Fjerner mer plakk mellom tennene

Fjerner mer plakk mellom tennene

Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder

Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder

Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.4

av 5

131

Anmeldelser

30/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Easy to use.

Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable

10/09/2023

Deutschland

Deutschland

Das beste

Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade

Fordeler

Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.

Ulemper

Gibt keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Bruksdato 2021-09-10

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Bruksdato 2021-09-10

05/08/2018

Deutschland

Deutschland

Ade Zahnseide

Nach den ersten Tagen der Benutzung bin ich restlos begeistert. Mein Zahnfleischbluten beim Zähneputzen (seit 1 Jahr ...) war nach 4 Tagen AirFloss mit Mundspühllösung verschwunden... Auch die Anwendung ist Kinderleicht. Das Pulsieren erschreckt am Anfang, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Hoffe, dass sie lange hält. Wird wohl mein ständiger Begleiter (nach jedem Essen) werden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar

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