Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
HX8255/02
Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, gir AirFloss deg den enkleste måten å begynne å rengjøre mellom tennene på. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der tannbørsten ikke kommer til.
med tre munnstykker
én munnstykkeholder
Reiseveske
Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.
Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.
3.4
av 5
131
Anmeldelser
Ladybird148
30/10/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Easy to use.
Great product. I use it twice a day now as it was very easy to get the hang of. Nice shape to hold easily and leaves teeth feeling very clean.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Interdental - Rechargeable
Güni 53
10/09/2023
Deutschland
Das beste
Ich verwende HX8255/02) Seit dem es das Gerät gibt. Ich habe bereits das dritte. Das schlimmste ist, ich wollte mir ein neues holen und jetzt gibt es dieses nicht mehr. Gut sie gehen bei täglichem Gebrauch kaputt, aber das ist kein Argument es nicht zu kaufen. Es war einfach super. Ich bin zutiefst enttäuscht. Alles was als Ersatz auf dem Markt ist, kann man in die Tonne treten. Einschließlich Philips . Schade
Fordeler
Nur Vorteile, vor allem braucht man keine Zahnseide.
Ulemper
Gibt keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Bruksdato 2021-09-10
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Bruksdato 2021-09-10
Mamue
05/08/2018
Deutschland
Ade Zahnseide
Nach den ersten Tagen der Benutzung bin ich restlos begeistert. Mein Zahnfleischbluten beim Zähneputzen (seit 1 Jahr ...) war nach 4 Tagen AirFloss mit Mundspühllösung verschwunden... Auch die Anwendung ist Kinderleicht. Das Pulsieren erschreckt am Anfang, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Hoffe, dass sie lange hält. Wird wohl mein ständiger Begleiter (nach jedem Essen) werden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8255/02 Zahnzwischenraumreinigung – wiederaufladbar
enn bare å børste med vanlig tannbørste