HX7401/11
Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt
Grundig pussing kan fortsatt være skånsom mot tennene og tannkjøttet med 10x så mye plakkfjerning*. Med vår neste generasjons Sonicare-teknologi for en kraftig, men skånsom pussing, selv der det er vanskelig å nå.Se alle fordeler
Grundig pussing kan fortsatt være skånsom for sensitive tenner og tannkjøtt. Dette S2 Sensitive-børstehodet har en unik design med lange, tynne og ultramyke buster som gjør hver bevegelse snill. Med mer enn 3000 tettpakkede buster, hjelper den deg med å fjerne 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste*.
Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi for å gi deg en jevn rengjøring i hele munnen. Motoren justerer effekten automatisk, slik at det ikke er noe tap av ytelse når du når de vanskeligere områdene å rengjøre. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tenner og tannkjøtt med opptil 62 000 børstehårsbevegelser. Sonicare Fluid Action støtter børstehårene i rengjøringen ved å presse væsken dypt inn mellom tennene og langs kanten av tannkjøttet.
Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.
Gjør tannpussen mer effektiv med seks pusseinnstillinger. Enten du trenger mer kraft eller har et spesifikt område du vil fokusere på, får du det. Velg mellom Clean- og Sensitive-modus. Vellg én av tre intensitetsinnstillinger.
Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 20. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.
Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.
Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.
