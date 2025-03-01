Søkeord

    Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt

      Philips Sonicare Series 6100 Oppladbar tannbørste

      HX7401/07

      Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt

      Grundig pussing kan fortsatt være skånsom mot tennene og tannkjøttet med 10x så mye plakkfjerning*. Med vår neste generasjons Sonicare-teknologi for en kraftig, men skånsom pussing, selv der det er vanskelig å nå.

      Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt

      Fjerner skånsomt opptil 10 ganger så mye plakk*

      • Fjerner opptil 10 ganger så mye plakk*
      • Skånsom for sensitive tenner og tannkjøtt
      • Neste generasjons Sonicare-teknologi
      • Visuell trykksensor
      • To pussemoduser, tre intensiteter
      Ekstra skånsom mot sensitive tenner

      Ekstra skånsom mot sensitive tenner

      Grundig pussing kan fortsatt være skånsom for sensitive tenner og tannkjøtt. Dette S2 Sensitive-børstehodet har en unik design med lange, ultramyke buster som gjør hver bevegelse snill. Med mer enn 3000 tettpakkede buster, hjelper den deg med å fjerne 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste.

      Neste generasjons Sonicare-teknologi

      Neste generasjons Sonicare-teknologi

      Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi, som leverer vår mest pålitelige og konsekvente pussing for strålende resultater hver gang. Motoren justerer kraften automatisk, så det er null tap i ytelse når du pusser de vanskelige å nå områdene. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tennene og tannkjøttet ditt med 62 000 bustbevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper bustene med å pusse ved å dytte væske dypt mellom tennene og langs tannkjøttlinjen.

      Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren

      Beskytt tannkjøttet ditt med trykksensoren

      Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.

      Velg din ideelle tannpussopplevelse

      Velg din ideelle tannpussopplevelse

      Puss bedre med seks pusseinnstillinger. Enten du vil ha mer kraft eller vil fokusere på ett område når du pusser, får du det. Velg mellom Clean- og Sensitive-modus. Velg én av tre intensitetsinnstillinger.

      Ta med deg pleien overalt

      Ta med deg pleien overalt

      Reiseetuiet lar deg ta med enheten på farten. Den er solid nok til å holde Sonicare-tannbørsten trygg, men kompakt nok til å passe i enhver bag, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen.

      Tannpuss med veiledning

      Tannpuss med veiledning

      Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 20. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.

      Puss etter beste evne med byttepåminnelser

      Puss etter beste evne med byttepåminnelser

      Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.

      21 dager med jevnlig pussing

      21 dager med jevnlig pussing

      Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Intensitetsnivåer

        Høy
        For å bedre pussingen
        Middels stor
        For hverdagspussing
        Lav
        Til sensitive tenner og tannkjøtt

      • Drift

        Spenning
        100–240 V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Batteri
        Oppladbar
        Driftstid (full til tom)
        21 dager
        Batteritype
        Litium-ION
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W

      • Utforming og utseende

        Farge
        Svart

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Brukervennlighet

        Håndtak
        Slank, ergonomisk form
        Batteriindikator
        Opplyst ikon viser batteriets levetid
        Håndtakets kompatibilitet
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass
        Tidsbryter
        BrushPacer og SmartTimer

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 6100 oppladbar tannbørste
        Reiseetui
        1 reiseetui
        Børstehode
        1 S2 Sensitive
        Lader
        1 USB-A-lader

      • Rengjøring

        Plakkfjerning
        Opptil ti ganger mer effektiv*
        Hastighet
        62 000 børstebevegelser/min

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring
        Sensitive
        Til sensitive tenner og tannkjøtt

      • Teknologi med Smart-sensor

        Tilbakemelding om pussetrykk
        • Lysringen lyser i lilla
        • Vibrasjon og pulserende lyd
        Påminnelsessymbol
        BrushSync gir deg beskjed når det er på tide å bytte børstehode

      Tilbehør

      på områder som er vanskelige å nå, sammenlignet med en manuell tannbørste i seks uker.

