HX7401/07
Avansert pleie for sensitive tenner og tannkjøtt
Grundig pussing kan fortsatt være skånsom mot tennene og tannkjøttet med 10x så mye plakkfjerning*. Med vår neste generasjons Sonicare-teknologi for en kraftig, men skånsom pussing, selv der det er vanskelig å nå.Se alle fordeler
Oppladbar tannbørste
Grundig pussing kan fortsatt være skånsom for sensitive tenner og tannkjøtt. Dette S2 Sensitive-børstehodet har en unik design med lange, ultramyke buster som gjør hver bevegelse snill. Med mer enn 3000 tettpakkede buster, hjelper den deg med å fjerne 10 ganger mer plakk enn en manuell tannbørste.
Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi, som leverer vår mest pålitelige og konsekvente pussing for strålende resultater hver gang. Motoren justerer kraften automatisk, så det er null tap i ytelse når du pusser de vanskelige å nå områdene. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tennene og tannkjøttet ditt med 62 000 bustbevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper bustene med å pusse ved å dytte væske dypt mellom tennene og langs tannkjøttlinjen.
Denne elektriske tannbørsten fra Sonicare har en lysring på basen som sier ifra hvis du pusser for hardt. Bare puss svakere når den lyser opp for å beskytte tannkjøttet ditt.
Puss bedre med seks pusseinnstillinger. Enten du vil ha mer kraft eller vil fokusere på ett område når du pusser, får du det. Velg mellom Clean- og Sensitive-modus. Velg én av tre intensitetsinnstillinger.
Reiseetuiet lar deg ta med enheten på farten. Den er solid nok til å holde Sonicare-tannbørsten trygg, men kompakt nok til å passe i enhver bag, noe som gjør den til den perfekte følgesvennen.
Sonicares pussetimer lar deg nå målene dine. Hvert 20. sekund ber BrushPacer deg om å pusse et nytt område. Etter 2 minutter gir SmartTimer beskjed om at tannpussen er ferdig.
Visste du at børstehodene blir mindre effektive etter tre måneder? Tannhelsepersonell anbefaler å bytte børstehode regelmessig, derfor har Philips Sonicare-tannbørstene byttepåminnelser. Den sporer hvor ofte og hvor hardt du børster, og minner deg på å bytte børstehodet når det er på tide med et nytt.
Opplev opptil 21 dager med jevnlig pussing på full opplading og et nytt nivå av lettvinthet i den daglige rutinen din.
