Neste generasjons Sonicare-teknologi

Denne elektriske tannbørsten bruker vår neste generasjons Sonicare-teknologi, som leverer vår mest pålitelige og konsekvente pussing for strålende resultater hver gang. Motoren justerer kraften automatisk, så det er null tap i ytelse når du pusser de vanskelige å nå områdene. Nyt en skånsom, men effektiv rengjøring for tennene og tannkjøttet ditt med 62 000 bustbevegelser i minuttet. Sonicare Fluid Action hjelper bustene med å pusse ved å dytte væske dypt mellom tennene og langs tannkjøttlinjen.