Tilpass pussingen med 2 børstemoduser

Philips Sonicare 5500 hjelper deg ta best mulig vare på tennene og tannkjøttet. Du kan velge mellom 2 pussemoduser. Clean-modus fokuserer på plakkfjerning for førsteklasses rengjøringsytelse, mens White-modus jobber litt hardere for å fjerne overflateflekker for et hvitere smil.