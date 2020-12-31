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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
Utgått
Én modus
Ett børstehode
Denne plakkfjernende tannbørsten har et slankt, vinklet børstehode som gir bedre tilgang til jeksler og steder som er vanskelige å nå.
Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med det enkle startprogrammet vårt kan du øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.
Gir bedre plakkfjerning og tilgang til de bakerste tennene. Puss to ganger om dagen med denne tannbørsten for å få mindre hull i tennene
4.4
av 5
223
Anmeldelser
90%
anbefaler dette produktet
Len B
31/12/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
high quality, sensible price
Impressed with longevity of battery charge and brush speed
Fordeler
good quality product with at least 2 weeks before re-charge required
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
JackPG
20/09/2020
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Excellent Product
Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.
Fordeler
Efficient with small head for good access
Ulemper
None
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Mitch71
03/08/2019
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Good toothbrush
Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste