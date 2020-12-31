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NYHET Neste generasjons DiamondClean

Komplett oversikt gir komplett tannhygiene

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  • Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
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  • Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
  • Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
  • Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
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  • Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
  • Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*

Utgått

Philips Sonicare 2 Series plaque controlPlakk-kontroll i 2-serien

HX6231/01

4.4
| (223) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produktet
Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*
Fjerner mer plakk ved hjelp av et knappetrykk
Se alle fordeler
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

*enn en manuell tannbørste

Fjerner opptil 7 ganger så mye plakk*

  • Én modus

  • Ett børstehode

Vinklet børstehode for bedre tilgang til de bakerste tennene

Vinklet børstehode for bedre tilgang til de bakerste tennene

Denne plakkfjernende tannbørsten har et slankt, vinklet børstehode som gir bedre tilgang til jeksler og steder som er vanskelige å nå.

Med et enkelt startprogram kommer du inn i Philips Sonicare-rutinen

Med et enkelt startprogram kommer du inn i Philips Sonicare-rutinen

Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med det enkle startprogrammet vårt kan du øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Bedre plakkfjerning for mindre hull

Bedre plakkfjerning for mindre hull

Gir bedre plakkfjerning og tilgang til de bakerste tennene. Puss to ganger om dagen med denne tannbørsten for å få mindre hull i tennene

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.4

av 5

223

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produktet

31/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

high quality, sensible price

Impressed with longevity of battery charge and brush speed

Fordeler

good quality product with at least 2 weeks before re-charge required

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

20/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Excellent Product

Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.

Fordeler

Efficient with small head for good access

Ulemper

None

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

03/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Good toothbrush

Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. Fjerner opptil syv ganger så mye plakk sammenlignet med en manuell tannbørste