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Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrisk tannbørste - Svart

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Philips Sonicare 3100 seriesSonic elektrisk tannbørste - Svart

HX3671/14

HX367BK

Philips Sonicare 3100 series Sonic elektrisk tannbørste - Svart

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Sukkerrose
Sukkerrose
Svart
Svart

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Britisk samsvarserklæring - English (US)

  • PDF fil, 45.8 kB
  • 13 April 2026

Brukerhåndbok

  • PDF fil, 5 MB
  • 17 December 2021

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