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NYHET Neste generasjons DiamondClean
Komplett oversikt gir komplett tannhygiene
HX3671/14
HX367BK
Tilgjengelig i
Trykksensor
2-minutters SmarTimer
Fjerner opptil tre ganger så mye plakk
14 dagers batterilevetid
Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.
Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.
Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.
4.2
av 5
746
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
gurrae
23/05/2024
Sverige
Bekreftet kjøper
Smidig o lättanvänd
Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.
Fordeler
Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min
Ulemper
Dyra borstar
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart
PL12345
07/12/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Hygienisk
Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Micre
14/05/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
Prisvärd
Gör vad den ska väldigt bra. Och till ett mycket bra pris. Jättenöjd
Fordeler
Rent i munnen
Ulemper
Kittlar enormt i munnen i början. Men det går över
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa
Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024.
kontra manuell tannbørste for sunnere tenner og tannkjøtt
Individuelle resultater kan variere
Arkiverte data
Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, i standardmodus