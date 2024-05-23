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  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
  • Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

Philips Sonicare 3100 seriesSonic elektrisk tannbørste - Svart

HX3671/14

HX367BK

4.2
| (746) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Sukkerrose
Sukkerrose
Svart
Svart
Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.
Sonisk teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt tre ganger mer plakk* enn en manuell tannbørste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Den mest anbefalte tannbørstemerke med sonisk teknologi av tannleger verden over1

Opptil tre ganger bedre fjerning av plakk*

Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

  • Trykksensor

  • 2-minutters SmarTimer

  • Fjerner opptil tre ganger så mye plakk

  • 14 dagers batterilevetid

Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.

Innebygd trykksensor beskytter tennene og tannkjøttet

Innebygd trykksensor beskytter tennene og tannkjøttet

Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

746

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

23/05/2024

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Smidig o lättanvänd

Lätt att hålla i. Bra batteritid. Bra med timer efter 30 sek o efter 2 min.

Fordeler

Bra batteritid, bra med timer 30 sek/2 min

Ulemper

Dyra borstar

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3100 series HX3671/14 Sonisk eltandborste - Svart

07/12/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Hygienisk

Det bästa med den här borsten är att borsthuvudet inte är ihåligt (som hos den stora konkurrentens borstar). Det är då lättare att hålla borsten ren och fräsch och man spiller inte lika mycket under borstningen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

14/05/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Prisvärd

Gör vad den ska väldigt bra. Och till ett mycket bra pris. Jättenöjd

Fordeler

Rent i munnen

Ulemper

Kittlar enormt i munnen i början. Men det går över

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 3100 series HX3675/15 2x Sonisk eltandborste - Svart/Rosa

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på en studie av over 2600 tannleger utført i USA, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Korea, Nederland, Sveits, Spania, Sverige, Storbritannia i 2023–2024. 

  1. kontra manuell tannbørste for sunnere tenner og tannkjøtt

  2. Individuelle resultater kan variere

  3. Arkiverte data

  4. Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, i standardmodus