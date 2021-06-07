      Philips Sonicare 2100 Series Sonic elektrisk tannbørste

      HX3651/11

      Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

      Sonisk teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt tre ganger mer plakk* enn en manuell tannbørste.

      Si farvel til manuell tannbørste, og hils på sonisk teknologi.

      Opptil tre ganger bedre fjerning av plakk*

      • Sonisk teknologi
      • QuadPacer og SmarTimer
      • Slank, ergonomisk form
      • 14 dagers batterilevetid
      Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

      Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestrøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

      Fjerner opptil tre ganger så mye plakk som en manuell tannbørste

      Det er klinisk bevist at Sonicare elektrisk tannbørste med avansert Sonicare-teknologi fjerner plakk opptil tre ganger bedre* enn en manuell tannbørste. Den fjerner plakk fra tennene og langs tannkjøttkanten samtidig som den beskytter tannkjøttet.

      Sikker og skånsom å bruke

      Sonicare-tannbørsten gir deg en grundig rengjøring uten å være skadelig mot tennene og tannkjøttet. Skånsomme, men kraftige soniske vibrasjoner gir en enestående rengjøring samtidig som den er skånsom mot tennene og tannkjøttet.

      Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

      2-minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.

      Ergonomisk design gjør tannbørsten enkel å holde og bruke

      Slank, lett og ergonomisk utforming gjør tannbørsten enkel å holde og bruke, slik at du kan få en fantastisk ren tannpuss uten anstrengelse.

      14 dagers batterilevetid

      Batterilevetiden varer i opptil 14 dager, slik at du kan gå lange perioder uten å lade.

      Enkel start for å forenkle overgangen

      Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-Start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

      Farvel, adapter. Hei, USB.

      Strømadaptere kan virke små, men når det legges sammen, har plasten stor innvirkning på miljøet. Ved å bytte til USB-lader i Philips Sonicare 1000–4000-serien alene kan vi bruke opptil 189 210 kg mindre plast hvert fjerde år. Det er imponerende, ikke sant?

      Tekniske spesifikasjoner

      • Drift

        Spenning
        DC5V

      • Tekniske spesifikasjoner

        Driftstid (full til tom)
        14 dager*****
        Batteri
        Oppladbar
        Batteritype
        Litium-ION
        Strømforbruk
        Standby uten skjerm <0,5 W

      • Utforming og utseende

        Farge
        Sukkerrose

      • Service

        Garanti
        2 års begrenset garanti

      • Brukervennlighet

        Håndtak
        Slank, ergonomisk form
        Batteriindikator
        Lyset viser batteristatusen
        Børstehodesystem
        Børstehoder som klikkes enkelt på plass

      • Deler som medfølger

        Håndtak
        1 2100-serien
        Børstehode
        1 C1 ProResults-standard
        Lader
        1

      • Rengjøring

        Ytelse
        Fjerner opptil tre ganger mer plakk*
        Hastighet
        Opptil 31 000 børstestrøk i minuttet
        Tidsbryter
        Quadpacer og SmarTimer

      • Moduser

        Clean
        For enestående hverdagsrengjøring

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      • kontra manuell tannbørste for sunnere tenner og tannkjøtt
      • Individuelle resultater kan variere
      • *Arkiverte data
      • ****Basert på to perioder med to minutters pusseøkter per dag, i standardmodus

