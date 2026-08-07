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1100 Series Sonic elektrisk tannbørste
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HX3641/11
HX364W2
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Hvordan fungerer signalet fra trykksensoren på Sonicare-tannbørsten min?
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Hvorfor følger det ikke med noen adapter med produktet?
Philips SonicareUSB-A-strømadapter
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Børstehodet er vanskelig å feste eller fjerne.
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