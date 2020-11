Variabelt trykk under kaffebryggingen for kaffe og espresso

Med Saeco GranBaristo kan du lage mange kaffedrikker takket være det patenterte VariPresso-kammeret. Hemmeligheten ligger i det justerbare trykket under kaffebryggingen: Sett på høyt trykk for å få en intens, fyldig espresso, eller senk trykket for å få en klassisk kaffe.