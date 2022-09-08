Cappuccino og Latte Macchiato med melkekaraffel ved ett trykk

Gled deg over kremet cappuccino og Latte Macchiato med perfekt temperatur helt enkelt. Bare hell melken i karaffelen, koble den til maskinen, og velg ønsket drikk. Drikken din er klar på noen sekunder uten søl og med perfekt temperatur, uansett om det er en cappuccino eller skummet melk.