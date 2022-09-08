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Utgått
HD8975/01
18 drikker
Integrert melkekaraffel
Rustfritt stål
AquaClean
Nyt et uovertruffen utvalg av drikker for enhver anledning. Enten du ønsker en espresso, en kaffe eller en melkebasert oppskrift, leverer den helautomatiske maskinen et perfekt resultat i koppen uten problemer og på kort tid!
Gled deg over kremet cappuccino og Latte Macchiato med perfekt temperatur helt enkelt. Bare hell melken i karaffelen, koble den til maskinen, og velg ønsket drikk. Drikken din er klar på noen sekunder uten søl og med perfekt temperatur, uansett om det er en cappuccino eller skummet melk.
Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikke. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.
Anmeldelser
Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.