ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
  • Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter

Utgått

Saeco GranBaristoHelautomatisk espressomaskin

HD8975/01

Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter
GranBaristo setter standarden innen variasjon, komfort og nytelse takket være en rekke avanserte teknologier. Og det patenterte VariPresso-kammeret justerer trykket under kaffebryggingen for å gi mange gode kaffedrikker.
Se alle fordeler

Godt resultat, slik du liker det

Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter

  • 18 drikker

  • Integrert melkekaraffel

  • Rustfritt stål

  • AquaClean

Nyt 18 drikker med et tastetrykk

Nyt et uovertruffen utvalg av drikker for enhver anledning. Enten du ønsker en espresso, en kaffe eller en melkebasert oppskrift, leverer den helautomatiske maskinen et perfekt resultat i koppen uten problemer og på kort tid!

Cappuccino og Latte Macchiato med melkekaraffel ved ett trykk

Cappuccino og Latte Macchiato med melkekaraffel ved ett trykk

Gled deg over kremet cappuccino og Latte Macchiato med perfekt temperatur helt enkelt. Bare hell melken i karaffelen, koble den til maskinen, og velg ønsket drikk. Drikken din er klar på noen sekunder uten søl og med perfekt temperatur, uansett om det er en cappuccino eller skummet melk.

Juster lengden, 6 aromastyrker og 5 kverneinnstillinger

Juster lengden, 6 aromastyrker og 5 kverneinnstillinger

Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikke. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.