Finjuster fyldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovhet for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovhet – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.