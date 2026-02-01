Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
EP8757/20
Smaker som på kafé, føles ut som hjemme
Nyt kaffe av kafékvalitet hjemme med Philips Café Aromis. Lag over 50 drikker, fra espresso til kaldbrygget kaffe, laget med flere bønner* for den kaféaktige smaken. Lag fløyelsmyk, varm eller kald skum med LatteGo Pro og rengjør den på 10 sekunder ved å skylle den under rennende vann.Se alle fordeler
Hvis du er kvalifisert for avgiftsreduksjon på medisinsk utstyr, kan du kreve det på dette produktet. MVA-beløpet trekkes fra prisen som vises ovenfor. Se etter fullstendige detaljer i handlekurven.
Philips helautomatisk kaffemaskin
total
recurring payment
Hemmeligheten bak kaféaktig intensitet? BrewExtract-teknologien vår doserer og presser flere bønner* inn i hver brygging for å skape den umiskjennelige kaféaktige smaken fra espressomaskinen din. Vil du lage den helt perfekt? Juster brygget ditt med ett av 7 intensitetsnivåer.
Resultater av kafékvalitet betyr også fløyelsmyk melkeskum, varm eller kald. Det er her LatteGo Pro kommer inn i bildet. Fra cappuccino til islatte, leverer melkesystemet vårt resultater i kafékvalitet med både meieriprodukter og plantebasert melk. Det tåler oppvaskmaskin, og uten slanger kan du rengjøre det på 10 sekunder ved å skylle det under rennende vann. Opplev skum på neste nivå med LatteGo Pro: den innovative melkeskummeren i kaffemaskinsystemet vårt.
Utforsk over 50 varme og kalde kaffekreasjoner, fra fyldige espressoer til forfriskende kalde kopper. Denne varme- og iskaffetrakteren er den perfekte løsningen for familier og kaffeelskere som ønsker variasjon på kafénivå hjemme.
Rengjør LatteGo Pro på 10 sekunder ved å skylle den under rennende vann, eller legg den i oppvaskmaskinen. Bryggeenheten kan rengjøres under springen. Når det er på tide å kjøre et rengjøringsprogram som avkalking, vil maskinen veilede deg gjennom det.
Den intuitive TFT-berøringsskjermen på 4,3 tommer sikrer enkel kaffebrygging med ett-trykks brygging og personlige brukerprofiler. Enkle kontroller gjør det enkelt for alle i husstanden å nyte førsteklasses kaffe hjemme.
Møt din baristaassistent, hjelperen som streber etter å gjøre kaffen din bedre, hver dag. Du kan bruke den på maskinen din eller i HomeID-appen. Chat og fortell hvilke bønner du bruker, så justerer den automatisk bryggeinnstillingene slik at du får best mulig ekstraksjon fra bønnene dine. Med baristaassistenten kan du justere styrken, volumet eller temperaturen slik at den passer din smak – selv når du brygger eksternt. Den er alltid tilgjengelig for deg, slik at hver kopp føles som om den ble laget av en ekte barista på ditt eget kjøkken.
Opplev forfriskende kaldbrygget kaffe ved å trykke på en knapp – godt balansert og jevn, klar når du vil.
Vår patenterte SilentBrew-teknologi reduserer maskinlyden slik at det er lettere for deg å nyte gleden over å brygge kaffe. Ved hjelp av lydskjerming og stillegående kverning er maskinene våre 40 % mer stillegående enn tidligere modeller, og de leveres med Quiet Mark-sertifisering.
Kaffe av kafékvalitet starter med nykvernede bønner. Tilsett favorittbønnene dine, velg kaffen din og la den integrerte kvernen frigjøre den uimotståelige aromaen og smaken. Finjuster kverningsgraden med en av 12 innstillinger, fra fin til grov.
Nyt mer smak og sterk kaffe uten at det blir bittert, ved hjelp av ekstra shot-funksjonen. Du kan benytte den for alle kaffedrikker, utenom når du bruker ferdigmalt kaffe.
Bruk Eco-modus for å redusere vann- og strømforbruket uten at det går ut over kaffekvaliteten. Med vår Philips Café Aromis kan du dempe lysene på maskinen tidligere enn standardinnstillingen, bruke mindre vann under skylling, bytte til standby-modus raskere eller dempe lysstyrken på displayet.
Ved å bytte filter når maskinen varsler om det, slipper du å avkalke maskinen opptil 5000 kopper*. AquaClean-filteret renser vannet før bryggingen begynner, slik at kaffen blir mer smakfull.
Få kafferåd, oppskrifter og hjelp direkte gjennom HomeID-appen – din digitale barista-ledsager gjennom hvert steg på reisen din.
Philips Café Aromis kaffemaskin med kvern og kaffeskummer brygger ikke bare deilig kaffe, men løfter også kjøkkenet ditt. En elegant finish, myke kurver og intuitivt display kombineres for å gi et elegant, europeisk preg til hjemmet ditt.
Brygg mer kaffe av høy kvalitet og fyll på mindre takket være den store vannbeholderen på 1,9 liter. Det er kopp etter kopp for hele familien eller når du har gjester med venner.
Generelle spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Sikkerhetsfunksjon
Vekt og mål
Kompatibilitet
Varighet
Opprinnelsesland
Energieffektivitet
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.