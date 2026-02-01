Søkeord

      Café Aromis Series 8000 Philips helautomatisk kaffemaskin

      EP8757/20

      Smaker som på kafé, føles ut som hjemme

      Nyt kaffe av kafékvalitet hjemme med Philips Café Aromis. Lag over 50 drikker, fra espresso til kaldbrygget kaffe, laget med flere bønner* for den kaféaktige smaken. Lag fløyelsmyk, varm eller kald skum med LatteGo Pro og rengjør den på 10 sekunder ved å skylle den under rennende vann.

      Smaker som på kafé, føles ut som hjemme

      Intensiteten du elsker, fra espresso til kaldbrygget kaffe

      • Resultater av kafékvalitet med BrewExtract-teknolgi
      • Fløyelsaktig melkeskum med LatteGo Pro
      • Over 50 varme og kalde drikker for ethvert humør
      • Uanstrengt rengjøring
      • Intuitiv skjerm som er lett å bruke
      Flere bønner, mer smak

      Flere bønner, mer smak

      Hemmeligheten bak kaféaktig intensitet? BrewExtract-teknologien vår doserer og presser flere bønner* inn i hver brygging for å skape den umiskjennelige kaféaktige smaken fra espressomaskinen din. Vil du lage den helt perfekt? Juster brygget ditt med ett av 7 intensitetsnivåer.

      Fløyelsaktig melkeskum for alle kaféfavorittene

      Fløyelsaktig melkeskum for alle kaféfavorittene

      Resultater av kafékvalitet betyr også fløyelsmyk melkeskum, varm eller kald. Det er her LatteGo Pro kommer inn i bildet. Fra cappuccino til islatte, leverer melkesystemet vårt resultater i kafékvalitet med både meieriprodukter og plantebasert melk. Det tåler oppvaskmaskin, og uten slanger kan du rengjøre det på 10 sekunder ved å skylle det under rennende vann. Opplev skum på neste nivå med LatteGo Pro: den innovative melkeskummeren i kaffemaskinsystemet vårt.

      Over 50 varme og kalde drikker for ethvert humør

      Over 50 varme og kalde drikker for ethvert humør

      Utforsk over 50 varme og kalde kaffekreasjoner, fra fyldige espressoer til forfriskende kalde kopper. Denne varme- og iskaffetrakteren er den perfekte løsningen for familier og kaffeelskere som ønsker variasjon på kafénivå hjemme.

      All gleden og minimalt med rengjøring

      All gleden og minimalt med rengjøring

      Rengjør LatteGo Pro på 10 sekunder ved å skylle den under rennende vann, eller legg den i oppvaskmaskinen. Bryggeenheten kan rengjøres under springen. Når det er på tide å kjøre et rengjøringsprogram som avkalking, vil maskinen veilede deg gjennom det.

      Din favorittkaffe ved å trykke på en knapp

      Din favorittkaffe ved å trykke på en knapp

      Den intuitive TFT-berøringsskjermen på 4,3 tommer sikrer enkel kaffebrygging med ett-trykks brygging og personlige brukerprofiler. Enkle kontroller gjør det enkelt for alle i husstanden å nyte førsteklasses kaffe hjemme.

      Din hjemmebarista

      Din hjemmebarista

      Møt din baristaassistent, hjelperen som streber etter å gjøre kaffen din bedre, hver dag. Du kan bruke den på maskinen din eller i HomeID-appen. Chat og fortell hvilke bønner du bruker, så justerer den automatisk bryggeinnstillingene slik at du får best mulig ekstraksjon fra bønnene dine. Med baristaassistenten kan du justere styrken, volumet eller temperaturen slik at den passer din smak – selv når du brygger eksternt. Den er alltid tilgjengelig for deg, slik at hver kopp føles som om den ble laget av en ekte barista på ditt eget kjøkken.

      Autentisk smak av kaldbrygget kaffe

      Autentisk smak av kaldbrygget kaffe

      Opplev forfriskende kaldbrygget kaffe ved å trykke på en knapp – godt balansert og jevn, klar når du vil.

      40 % mer stillegående med SilentBrew-teknologi**

      40 % mer stillegående med SilentBrew-teknologi**

      Vår patenterte SilentBrew-teknologi reduserer maskinlyden slik at det er lettere for deg å nyte gleden over å brygge kaffe. Ved hjelp av lydskjerming og stillegående kverning er maskinene våre 40 % mer stillegående enn tidligere modeller, og de leveres med Quiet Mark-sertifisering.

      Aromatisk kaffe fra ferske bønner

      Aromatisk kaffe fra ferske bønner

      Kaffe av kafékvalitet starter med nykvernede bønner. Tilsett favorittbønnene dine, velg kaffen din og la den integrerte kvernen frigjøre den uimotståelige aromaen og smaken. Finjuster kverningsgraden med en av 12 innstillinger, fra fin til grov.

      Enda mer smak takket være ekstra shot-funksjonen

      Enda mer smak takket være ekstra shot-funksjonen

      Nyt mer smak og sterk kaffe uten at det blir bittert, ved hjelp av ekstra shot-funksjonen. Du kan benytte den for alle kaffedrikker, utenom når du bruker ferdigmalt kaffe.

      Spar vann- og strømforbruket med Eco-modus

      Spar vann- og strømforbruket med Eco-modus

      Bruk Eco-modus for å redusere vann- og strømforbruket uten at det går ut over kaffekvaliteten. Med vår Philips Café Aromis kan du dempe lysene på maskinen tidligere enn standardinnstillingen, bruke mindre vann under skylling, bytte til standby-modus raskere eller dempe lysstyrken på displayet.

      Inntil 5000 kopper*** uten avkalking takket være AquaClean

      Inntil 5000 kopper*** uten avkalking takket være AquaClean

      Ved å bytte filter når maskinen varsler om det, slipper du å avkalke maskinen opptil 5000 kopper*. AquaClean-filteret renser vannet før bryggingen begynner, slik at kaffen blir mer smakfull.

      Brygg eksternt og få tips med HomeID-appen

      Brygg eksternt og få tips med HomeID-appen

      Få kafferåd, oppskrifter og hjelp direkte gjennom HomeID-appen – din digitale barista-ledsager gjennom hvert steg på reisen din.

      Utformet for å gjøre hjemmet ditt mer elegant

      Utformet for å gjøre hjemmet ditt mer elegant

      Philips Café Aromis kaffemaskin med kvern og kaffeskummer brygger ikke bare deilig kaffe, men løfter også kjøkkenet ditt. En elegant finish, myke kurver og intuitivt display kombineres for å gi et elegant, europeisk preg til hjemmet ditt.

      Flere kopper, mindre påfyll

      Flere kopper, mindre påfyll

      Brygg mer kaffe av høy kvalitet og fyll på mindre takket være den store vannbeholderen på 1,9 liter. Det er kopp etter kopp for hele familien eller når du har gjester med venner.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Kaffekilde
        Ferske bønner
        Brukermedvirkning
        Med et tastetrykk
        Forhåndsprogrammerte drikker
        54
        Antall porsjoner
        2
        Trykk
        15 bar
        Innebygd kvern
        Ja
        Maleinnstillinger
        12
        Bønnebeholderens kapasitet
        275 g
        Melkeskumming
        Ja
        Melkeløsning
        LatteGo Pro
        Melkebeholder
        0,25 l
        Kapasitet på vannbeholder
        1,9 l
        Profiler
        8
        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Teknologi
        BrewExtract-teknologi, Bean Adjust, hurtigstart, LatteGo Pro, SilentBrew
        Grensesnitt
        Intuitive TFT-berøringsskjerm 4,3''
        Garanti
        2 år
        Tilkoblingsmuligheter
        Ja
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Klasse for energieffektivitet
        Klasse A
        Effekt
        1500 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1

      • Sikkerhetsfunksjon

        Tidtaker for automatisk avslåing
        Ja
        Sikkerhetssertifikat
        Ja

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        452 mm
        Produktbredde
        251 mm
        Produkthøyde
        389 mm
        Produktvekt
        9,3 kg
        Emballasjelengde
        493 mm
        Emballasjebredde
        289 mm
        Emballasjehøyde
        473 mm
        Emballasjevekt
        10–12,3 kg

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        LatteGo Pro varm
        Inkludert tilbehør 2
        LatteGo Pro kald
        Inkludert tilbehør 3
        AquaClean Filter
        Inkludert tilbehør 4
        Måleskje
        Inkludert tilbehør 5
        Teststrimmel for vannhardhet
        Tilknyttet tilbehør 1
        Tabletter for fjerning av kaffeolje
        Relatert tilbehør 2
        Avkalkingsmiddel for espressomaskin

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        > 75 % resirkulert papir
        Emballasje
        > 95 % resirkulerte materialer

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Romania

      • Energieffektivitet

        Strømforbruk i standby-modus
        0,2 W
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Strømforbruk i standby-modus for nettverk
        0,4W
        Periode før automatisk bytte til standby-modus
        15 min
        Periode før automatisk bytte til av-modus
        i/t
        Periode før automatisk bytte til nettverket standby-modus
        15 min
        Målestandard
        EN 50564:2011

      • * sammenlignet med andre helautomatiske espressomaskiner fra Philips
      • ** Sammenlignet med tidligere Philips-espressomaskiner
      • *** Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre

