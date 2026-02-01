Din hjemmebarista

Møt din baristaassistent, hjelperen som streber etter å gjøre kaffen din bedre, hver dag. Du kan bruke den på maskinen din eller i HomeID-appen. Chat og fortell hvilke bønner du bruker, så justerer den automatisk bryggeinnstillingene slik at du får best mulig ekstraksjon fra bønnene dine. Med baristaassistenten kan du justere styrken, volumet eller temperaturen slik at den passer din smak – selv når du brygger eksternt. Den er alltid tilgjengelig for deg, slik at hver kopp føles som om den ble laget av en ekte barista på ditt eget kjøkken.