Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Alle serier
Beardtrimmer series 5000 Skjeggtrimmer
Utgått
Støtte
BT5522/15
Gå til butikk
Logg på eller opprett en konto
Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.
Brukerhåndbok
Data Act Document
Alle (2)
Kan jeg reise med pleie- eller skjønnhetsproduktet fra Philips?
Hvordan tar jeg av og på et tilbehør til Philips Groomer?
Beardtrimmer series 5000Kutter
Beardtrimmer series 5000Presisjonstrimmer
Justerbar skjeggkam 0,4-10 mm
Beardtrimmer Series 5000Justerbar skjeggkam 10,4-20 mm
Beardtrimmer series 5000Ladestativ
Beardtrimmer series 9000HQ8505 strømadapter
ShaversRensebørste
Den nye skjeggtrimmeren eller barbermaskinen min fra Philips starter ikke
Philips-groomeren trimmer håret ujevnt
Philips-hårklipperen fungerer ikke
Huden er irritert etter bruk av Philips-hårklipperen
Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon
Service og bytte
Få det ødelagte produktet reparert eller byttet ut
Garanti
Garantivilkår for produkter
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne