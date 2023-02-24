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Utgått

Beardtrimmer series 5000Skjeggtrimmer

BT5522/15

4.4
| (1012) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet
Avansert presisjon
Philips Beard Trimmer 5500 er en førsteklasses skjeggtrimmer som også klipper hår. Utformet for jevn trimming fra alle vinkler og har 40 justerbare lengder. DualCut-stålblader og 120 minutter brukstid med litium-ion.
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Ultimat kontroll for skjegg og hår

Avansert presisjon

  • 0,2 mm presisjonsinnstillinger

  • Selvslipende metallblader

  • 120 min. trådløs bruk / 1 t lading

  • Lift & Trim PRO-system

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Trimmer jevnt og fanger opp hår som ligger flatt

Skjeggstubbene har ikke en sjanse. Lift&Trim Pro-systemet fanger opp alle hår som ligger flatt, og løfter dem opp mot knivene for å få et presist resultat – samtidig som det er en ideell trimmer for lange skjegg også.

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

Selvslipende blader som ikke krever vedlikehold

De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.

Kan justeres til forskjellige lengdeinnstillinger

Kutt til akkurat den lengden du er ute etter. Bare vri presisjonshjulet til en av de 40 lengdeinnstillingene mellom 0,4–10 mm i trinn på 0,2 mm.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.4

av 5

1012

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

24/02/2023

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Meget fornøyd kunde

Jeg har hatt flere Philips skjeggtrimmere opp gjennom årene og alltid vært meget fornøyd. Philips BT5515/15 skjeggtrimmer viser at Philips har utviklet og forbedret produktet ytterligere. Batterivarighet etter lading er usedvanlig god. Betjening og bruk er intuitiv, og resultatet er strålende! Nytte/kostnadsforholdet er meget fordelaktig. Anbefales! _______________________________________ I have had several Philips beard trimmers over the years and have always been very satisfied. The Philips BT5515/15 beard trimmer shows that Philips has further developed and improved the product. Battery life after charging is exceptionally good. Operation and use is intuitive, and the result is brilliant! The benefit/cost ratio is very advantageous. Highly recommended!

Fordeler

Meget godt batteri. Lettvint å bruke. Godt resultat etter bruk.

Ulemper

Ingen som jeg har oppdaget.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer

20/12/2021

Norge

Norge

Enkel og anvendelig

Liker godt funksjonen med at den funker på både skjegg og hår. Enkelt å bytte deler og stille inn lengde. Veldig stilig display hvor man kunne lese av lengden.

Fordeler

Mange bruksområder

Ulemper

Litt stor i størrelsen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

14/12/2021

Norge

Norge

Fantastisk produkt

Alt funker som det skal. Bra metode for å skifte klippelengde.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips