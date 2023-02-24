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Utgått
0,2 mm presisjonsinnstillinger
Selvslipende metallblader
120 min. trådløs bruk / 1 t lading
Lift & Trim PRO-system
Skjeggstubbene har ikke en sjanse. Lift&Trim Pro-systemet fanger opp alle hår som ligger flatt, og løfter dem opp mot knivene for å få et presist resultat – samtidig som det er en ideell trimmer for lange skjegg også.
De dobbeltslipte bladene egner seg for selv veldig tykt hår og garanterer presise kanter og førsteklasses trimming hver gang. De krever ikke smurning eller reserveblader.
Kutt til akkurat den lengden du er ute etter. Bare vri presisjonshjulet til en av de 40 lengdeinnstillingene mellom 0,4–10 mm i trinn på 0,2 mm.
4.4
av 5
1012
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Svein Erik
24/02/2023
Norge
Bekreftet kjøper
Meget fornøyd kunde
Jeg har hatt flere Philips skjeggtrimmere opp gjennom årene og alltid vært meget fornøyd. Philips BT5515/15 skjeggtrimmer viser at Philips har utviklet og forbedret produktet ytterligere. Batterivarighet etter lading er usedvanlig god. Betjening og bruk er intuitiv, og resultatet er strålende! Nytte/kostnadsforholdet er meget fordelaktig. Anbefales! _______________________________________ I have had several Philips beard trimmers over the years and have always been very satisfied. The Philips BT5515/15 beard trimmer shows that Philips has further developed and improved the product. Battery life after charging is exceptionally good. Operation and use is intuitive, and the result is brilliant! The benefit/cost ratio is very advantageous. Highly recommended!
Fordeler
Meget godt batteri. Lettvint å bruke. Godt resultat etter bruk.
Ulemper
Ingen som jeg har oppdaget.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Skjeggtrimmer
bergz
20/12/2021
Norge
Del av opprykk
Enkel og anvendelig
Liker godt funksjonen med at den funker på både skjegg og hår. Enkelt å bytte deler og stille inn lengde. Veldig stilig display hvor man kunne lese av lengden.
Fordeler
Mange bruksområder
Ulemper
Litt stor i størrelsen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer
MuffinMafia
14/12/2021
Norge
Del av opprykk
Fantastisk produkt
Alt funker som det skal. Bra metode for å skifte klippelengde.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Skjeggtrimmer
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