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65PUS6521/12
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Hvordan synkroniserer jeg video og lyd på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg hvis det er horisontale eller vertikale striper på Philips-TV-skjermen?
Hvordan endrer jeg bildeformatet på Philips-TV-en?
Hva gjør jeg når TV-en starter på nytt eller låser seg?
Hva gjør jeg hvis LED-en på Philips TV-en blinker i et gjentakende mønster?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en ikke slås på?
Hvordan kobler jeg en mus og et tastatur til TV-en?
Hva gjør jeg hvis det vises info om Philips-TV-en på skjermen? (Butikk (Shop)-modus)
Slik slår du av lydbeskrivelse
Hva gjør jeg når Philips-TV-en ikke reagerer på en infrarød fjernkontroll?
Hva er HDR-innhold, og hvilke Philips-TV-er støtter HDR?
Hva gjør jeg hvis Philips-TV-en mister nettverksinnstillingene etter at den slås AV?
Hva gjør jeg når en programvareoppdatering på Philips-TV-en mislykkes?
Hva skal jeg gjøre hvis SmartTV ikke er tilgjengelig? (2k16-apparater)
Slik installerer du kanaler på Philips-TV-en på nytt [DVB-T/C]
Hvordan deler jeg filer fra PC-en til en Philips-TV?
Slik oppdaterer du programvaren på Philips-TV-en via USB
Hva gjør jeg når det vises en feilmelding på Philips-TV-en om at en Android-app / Google Play Store har sluttet å fungere?
Slik kobler du Philips-TV-en til Internett (Android)
Hvorfor fungerer ikke enkelte SmartTV-apper lenger etter oppgradering av TV-programvaren?
Hva gjør jeg når meldingen Fant ikke Philips-server (Philips server is not found) vises på Philips-TV-en?
Slik feilsøker du problemer når du oppretter en trådløs tilkobling til en Philips-TV
Hvordan kobler jeg Philips-TV-en til et lydanlegg?
Hvordan tar jeg opp et program på en harddisk?
Hva skal jeg gjøre hvis det ikke kommer noe lyd fra Philips-TV-høyttalerne?
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