Ja, du behøver absolutt bruke tanntråd



Alle har opplevd at tannlegen på et eller annet tidspunkt har spurt: "Bruker du tanntråd?" Helst bør du kunne svare ja. Og det er enda bedre om du med overbevisning kan si at du bruker tanntråd korrekt, med andre ord at du effektivt fjerner alt plakk fra tennene.