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Utgått
HX8221/02
med ett munnstykke
AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.
Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.
Det er klinisk bevist at Sonicare AirFloss forbedrer tannkjøtthelsen på bare to uker.
3.8
av 5
786
Anmeldelser
erik
05/11/2015
Norge
Bekreftet kjøper
topp produkt
Selv etter mellomromsbørste og tannpuss kommer rester ut. Fylles med vann,munnskyll etc.Denne ble jeg avhengig av
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental – oppladbart
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental – oppladbart
Marto
26/03/2018
Danmark
Fantastisk produkt
Kan komme ind steder tandtråd ikke kan. Kan varmt anbefales.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Jenny
23/12/2017
Danmark
Mine tænder føles rene
Jeg var inde på Philips side for at finde ud af hvornår den pludselig ikke vil puste. Det er godt nok irriterende, for jeg kan ikke undvære den længere. Den renser mine mellemrum så godt som igen børster eller tandtråd kan gøre. Men nu må jeg se om nye hoveder kan hjælpe mig, for eller må jeg jo min have en ny.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig
enn bare å børste med vanlig tannbørste