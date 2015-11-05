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  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
  • Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

Utgått

Philips Sonicare AirFlossInterdental – oppladbart

HX8221/02

3.8
| (786) Anmeldelser
Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.
Hvis du er en av dem som ikke bruker tanntråd regelmessig, kan du ved å bruke AirFloss enkelt gjøre det til en vane å rengjøre mellom tennene. AirFloss kan brukes sammen med munnskyll eller vann og har en unik teknologi som bruker luft og små dråper for å fjerne plakk på steder der det er vanskelig å komme til.
Se alle fordeler

Fjerner plakk der børsten ikke kommer til

Bruker du ikke tanntråd? Da bør du bruke AirFloss.

  • med ett munnstykke

Teknologi som rengjør med ett trykk

Teknologi som rengjør med ett trykk

AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder

Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder

Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Bidrar til å forbedre tannkjøtthelsen på bare to uker

Bidrar til å forbedre tannkjøtthelsen på bare to uker

Det er klinisk bevist at Sonicare AirFloss forbedrer tannkjøtthelsen på bare to uker.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

786

Anmeldelser

05/11/2015

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

topp produkt

Selv etter mellomromsbørste og tannpuss kommer rester ut. Fylles med vann,munnskyll etc.Denne ble jeg avhengig av

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental – oppladbart

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental – oppladbart

26/03/2018

Danmark

Danmark

Fantastisk produkt

Kan komme ind steder tandtråd ikke kan. Kan varmt anbefales.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

23/12/2017

Danmark

Danmark

Mine tænder føles rene

Jeg var inde på Philips side for at finde ud af hvornår den pludselig ikke vil puste. Det er godt nok irriterende, for jeg kan ikke undvære den længere. Den renser mine mellemrum så godt som igen børster eller tandtråd kan gøre. Men nu må jeg se om nye hoveder kan hjælpe mig, for eller må jeg jo min have en ny.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AirFloss HX8211/02 Interdental - genopladelig

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Ansvarsfraskrivelser

  1. enn bare å børste med vanlig tannbørste