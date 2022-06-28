Søkeord
Handlekurv
Det ligger for øyeblikket ingen varer i handlekurven din.
Behandle bare annenhver uke de første fire behandlingene (sammenlignet med ukentlig med andre merker), og behandle deretter månedlig for å opprettholde resultatene.
Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.
Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.
Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.
Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.
Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.
IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudtonen, og den fungerer derfor på naturlig mørkt blondt, brunt og svart hår og på hudtoner fra lys til middels brun (I-IV).
Trimmehodet er på 8 mm og er rask og presis å bruke på alle områder av ansiktet.
Nettstedet vises best med den nyeste versjonen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.