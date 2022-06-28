Søkeord

    Philips Lumea IPL 7000
    1591 anmeldelser

    Lumea IPL 7000 Series IPL-hårfjerningsenhet

    Flotte resultater, flott verdi

    kr 4 499,00
    Gled deg over 18 måneder med hårfri, glatt hud*

    Få hårfri, glatt hud med vår Lumea IPL 7000-serie. Behandlingene er skånsomme og effektive, og leveres med tilbehør for hvert kroppsområde.

    Bruk mindre tid og energi

    Bare to ganger per måned

    Behandle bare annenhver uke de første fire behandlingene (sammenlignet med ukentlig med andre merker), og behandle deretter månedlig for å opprettholde resultatene.

    Skånsom og komfortabel

    Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger

    Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.

    Ekstra praktisk og fleksibel

    Ekstra lang ledning

    Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

    Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke

    Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

    Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger

    Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.

    Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

    Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

    Passer for et bredt spekter av hudtoner og hårfarger

    IPL trenger kontrast mellom pigmentet i hårfargen og pigmentet i hudtonen, og den fungerer derfor på naturlig mørkt blondt, brunt og svart hår og på hudtoner fra lys til middels brun (I-IV).

    Den nye bærbare trimmeren er et diskré verktøy til skjønnhetspleie, slik at du enkelt kan fjerne selv de fineste hårstråene på kroppen og i ansiktet.

    Trimmehodet er på 8 mm og er rask og presis å bruke på alle områder av ansiktet.

    -teknologi

    Lumea IPL 7000

    Eksperthjelp og -råd

    Hva er forskjellene på Philips Lumea-tilbehørene?

    Hvor gammel må jeg være for å bruke Philips Lumea?

    Kan jeg bruke Philips Lumea hvis jeg er gravid eller ammer?

    Kan jeg bruke Philips Lumea på bikiniområdet?

    Hvorfor er det en luftboble på glasset til Philips Lumea?

    Passer Philips Lumea til alle hudtoner og kroppshårfarger?

    Kan Philips Lumea også brukes av menn?

    Hvorfor er det ikke glass på Philips Lumea-tilbehøret mitt?

    Hvorfor blir Philips Lumea varmt under bruk?

    Hvor ofte bør jeg bruke Philips Lumea?

    Hvordan rengjøres Philips Lumea?

    Hvorfor må jeg fjerne hår før en behandling med Philips Lumea?

    Hvordan finner jeg riktig lysintensitet på Philips Lumea for meg?

    Hvordan forbereder jeg meg på en behandling med Philips Lumea?

    Oppnår jeg bedre resultater hvis jeg bruker Lumea oftere?

    Kan det blinkende lyset til Philips Lumea skade øynene mine?

    Hvordan får jeg resultatet jeg ønsker med Philips Lumea?

    * Starter etter 3 behandlinger. Et snittresultat på 86 % mindre hår på legger etter 18 måneder.
    * Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene
    ** Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti

