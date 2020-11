GRATIS Lumea-app gir deg en egen coach.

Lumea-appen kan lastes ned gratis og gir deg en unik og personlig IPL-bruk. Det er din egen personlige coach som skal sikre at du får mest mulig ut av Lumea-enheten, og at du bruker den på riktig måte og får langvarige resultater. Appen hjelper deg med å lage en personlig behandlingsplan for hvert område på kroppen, med tips og råd til hver behandling. Alt du trenger å gjøre, er å se i appen regelmessig for å sørge for at du er oppdatert ved hjelp av alle varsler og påminnelser.