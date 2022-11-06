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Lumea IPL 7000 SeriesIPL-hårfjerningsenhet

BRI921/00

4.2
| (1610) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

1 pris

Flotte resultater, flott verdi
Få hårfri, glatt hud med vår Lumea IPL 7000-serie. Behandlingene er skånsomme og effektive med tilbehør for hvert kroppsområde.
Se alle fordeler

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Flotte resultater, flott verdi

  • 5 innstillinger for manuell intensitet

  • 2 tilbehør: kropp, ansikt

  • Lumea IPL-app

  • Bruk med ledning

  • + trimmerpenn (HP6388)

Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke

Raske resultater med behandlinger bare annenhver uke

Kom i gang med den første fasen med fire behandlinger annenhver uke – halvparten så mange behandlinger som med andre merker. Deretter frisker du opp månedlig for å opprettholde resultatene.

Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger

Hudtonesensor og 5 intensitetsinnstillinger

Velg mellom 5 intensitetsinnstillinger for en behagelig opplevelse. Hudtonesensoren hindrer deg i å behandle områder av huden din som er for mørk for IPL-behandling.

Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Ekstra lang kabel for ekstra fleksibilitet under behandling

Den er praktisk å bruke takket være den ekstra lange kabelen, som gir enkel tilgang og forbedret manøvrerbarhet.

Tekniske spesifikasjoner

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Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

1610

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

06/11/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet har flotte funksjoner

Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.

Fordeler

Reduserer hårvekst

Ulemper

Den må kobles til strøm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

05/04/2017

Danmark

Danmark

Alle pengene værd

Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

19/03/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Den er rigtig gode.

Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

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  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene

  2. Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti