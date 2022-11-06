ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Flotte resultater, flott verdi
  • Flotte resultater, flott verdi
  • Flotte resultater, flott verdi
  • Flotte resultater, flott verdi
  • Flotte resultater, flott verdi
  • Flotte resultater, flott verdi

Utgått

Lumea IPL 7000 SeriesIPL-hårfjerningsenhet

BRI923/00

4.2
| (1610) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

1 pris

Flotte resultater, flott verdi
Få hårfri, glatt hud med vår Lumea IPL 7000-serie. Behandlingene er skånsomme og effektive med tilbehør for hvert kroppsområde.
Se alle fordeler

Glatt og hårfri hud i tolv måneder*

Flotte resultater, flott verdi

  • 5 innstillinger for manuell intensitet

  • 3 vedlegg: Kropp, ansikt, bikini

  • Lumea IPL-app

  • Bruk med ledning

  • + trimmerpenn (HP6388)

Komplett løsning for ansikt og kropp med 3 tilbehør

Komplett løsning for ansikt og kropp med 3 tilbehør

Forskjellige hoder for kropp, ansikt og bikinilinjen arbeider med hastighet og presisjon for skånsom bruk, selv på sensitive områder. Ansiktstilbehøret har et integrert lysfilter for nøyaktig behandling.

Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Optimaliser behandlingen med Philips Lumea IPL-appen

Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.

Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Utviklet i samarbeid med dermatologer for å være enkel og effektiv

Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612375

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

1610

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

06/11/2022

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Produktet har flotte funksjoner

Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.

Fordeler

Reduserer hårvekst

Ulemper

Den må kobles til strøm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet

05/04/2017

Danmark

Danmark

Alle pengene værd

Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

19/03/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Den er rigtig gode.

Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene

  2. Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti