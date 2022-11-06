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Utgått
5 innstillinger for manuell intensitet
3 vedlegg: Kropp, ansikt, bikini
Lumea IPL-app
Bruk med ledning
+ trimmerpenn (HP6388)
Forskjellige hoder for kropp, ansikt og bikinilinjen arbeider med hastighet og presisjon for skånsom bruk, selv på sensitive områder. Ansiktstilbehøret har et integrert lysfilter for nøyaktig behandling.
Vår gratis veiledningsapp hjelper deg med å planlegge og følge behandlingsplanen. Deretter fører den deg gjennom hvert trinn i økten. Appen har blitt lastet ned av mer enn 2,1 millioner brukere.
Som leder innen helseteknologi utviklet Philips Lumea IPL i samråd med dermatologer, slik at du enkelt, effektivt og trygt kan bruke den hjemme. Lumea IPL er basert på teknologi som brukes i profesjonelle salonger, og den gir skånsom behandling selv på sensitive områder.
Priser
4.2
av 5
1610
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Pinky54
06/11/2022
Norge
Bekreftet kjøper
Produktet har flotte funksjoner
Den er enkel i bruk og den fungerer etter forventninger, men den kunne vært oppladbar trådløs.
Fordeler
Reduserer hårvekst
Ulemper
Den må kobles til strøm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårfjerningsenhet
Anonym
05/04/2017
Danmark
Alle pengene værd
Efter blot to dage er mange af hårene røget af. Jeg var skeptisk inden købet, men er allerede super super glad for den. Og glæder mig til at se næste gangs resultat. Det gør absolut ikke ondt :-)
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Itulka81
19/03/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
Den er rigtig gode.
Jeg er rigtig meget glad for den.Den er rigtig gode
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL - langtidsholdbar hårfjerning
Median hårreduksjon etter 12 behandlinger: 82 % på leggene
Når behandlingsplanen følges. Beregnet for bruk på legger, bikinilinje, armhuler og ansikt. Lampens levetid går ikke utover Philips' to år lange verdensomspennende garanti