opptil 30 mm. Basert på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deltakere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 kaukasiske deltakere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).

³ opptil 30 mm. Basert på: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, (109 deltakere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 kaukasiske deltakere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).

* Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (MER) fra en klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for annen foregående Philips-pumpeteknologi fra en gjennomførbarhetsstudie med ni deltakere (Nederland, 2018)

* 1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltakere, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 hvite deltakere, USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltakere, Australia).

* Basert på spørreskjemaresultater for 1k-pute fra klinisk studie med 20 deltakere (Nederland, 2019)