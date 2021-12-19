Vi hadde allerede fra før en elektronisk pumpe, den fungerer helt greit, men er mer kronglete både for å ta med seg på tur/reise, men også å sette opp å bruke. Derav så var det interessant for oss å teste ut denne. Legg merke til at vi har testet denne igjennom Philips sitt test program, men at det ikke er noen føringer på vår anmeldelse, og det vi skriver er vår ærlige mening på godt og vondt. Pakke: Det geniale med dette produktet er at istedenfor å spare på delene, og at dette på kjøpes separat, får man med alle de tingene som er nødvendig for å pumpe, rikelig og fint. Og dette utstyret er selvfølgelig kompatibelt med AVENT serien, så her er det bare å glede seg. Designet på utstyret er både fint, samt praktisk, med fine løsninger. Fargevalget er typisk Philips og AVENT, og passer helt fint. Jeg vet ikke om dette finnes i flere farger, men vil anta at iallfall flaskene gjør det. Et annet merke har en litt annen anti-kolikk flaske med skru-del også nederst, men vi er usikre på hvordan dette slå ut. I bruk: Selve pumpen passer veldig fint, og er lett og ta fra hverandre og sette sammen igjen ved sterilisering. Pumpen har god passform og dette overrasket oss mest, da det er vanskelig å forstå hvordan man oppnår en «universiell» passform. Pumpen er lett å pumpe og drar bra, og helt på par med elektriske pumper. Selve pumpearmen er for liten, og derav kan det være litt slitsomt å pumpe med armen over tid. Mobiliteten er kjempefin, og med sin lille veske, er denne perfekt for å ta med seg på tur, og her har man virkelig friheten til å pumpe akkurat hvor som helst, om man vil. Mobiliteten er også bra i samme hus, da man kan lett skifte rom og etasje og bare pumpe litt. Vi liker også godt at pumpen er et lukket system og det derav ikke blir melke-lekasje om noe tilfeldigvis hender, feks om man mister pumpen, noe som skjer med vår andre pumpe. Oppsummering: Det er klart at vi hadde høye forventninger til pumpen, spesielt siden vi hadde en elektrisk en fra før. Og derav var det også ganske store krav som skulle innfris. Likevel, kan vi trygt si at denne pumpen levere, og har gått over til å være vår favorittpumpe. Det eneste vi vil anbefale Philips om å endre er at Pumpearmen burde være dobbelt så lang.