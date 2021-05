Sonicare-tannbørsten er utstyrt med en teknologi kalt SenseIQ, som er en kombinasjon av smarte funksjoner som observerer hvordan du pusser tennene. Den registrerer trykk, bevegelse, dekning, varighet og frekvens for å gi tilbakemelding i sanntid og forbedre pussingen over tid.



SenseIQ-funksjonene omfatter



- tilbakemeldinger i sanntid via lysringen nederst på tannbørsten:

- tilbakemeldinger om skrubbing

- tilbakemeldinger om kraft



- Adaptive Intensity

- automatisk justering av intensitet for å beskytte tannkjøttet når du pusser for hardt



- personlige anbefalinger

- Via Sonicare-appen, som styres av kunstig intelligens



- tilbakemeldinger om pusseatferd (i appen)



Smarte funksjoner er aktive når SenseIQ-ikonet lyser på tannbørsten. Den lyser også for å bekrefte når funksjoner slås av eller på.