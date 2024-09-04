Betal senere med Klarna
100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Støttehjemmeside
Hvordan benytter jeg meg av pengene tilbake-garantien?
Gå til www.philips.com/sonicare-moneyback for å se de spesifikke nasjonale retningslinjene og prosedyrene for å benytte deg av pengene tilbake-garantien.
Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX4022/01 , HX4022/04 , HX4023/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre ›
Alle (1)
Ta kontakt med Philips
Vi hjelper deg gjerne
Ser du etter noe annet?
Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte