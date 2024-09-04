ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Støttehjemmeside

Philips' støtte

Hvordan benytter jeg meg av pengene tilbake-garantien?

Gå til www.philips.com/sonicare-moneyback for å se de spesifikke nasjonale retningslinjene og prosedyrene for å benytte deg av pengene tilbake-garantien.
 

Informasjonen på denne siden gjelder for følgende modeller: HX4022/01 , HX4022/04 , HX4023/02 . Klikk her for å vise flere produktnumre  ›

Vanlige spørsmål

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne

Ser du etter noe annet?

Oppdag alle alternativer innen Philips-kundestøtte

Støttehjemmeside