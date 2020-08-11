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Utgått

Trådløs hodetelefon

TAUH202WT/00

3.9
| (13) Anmeldelser | 89% anbefaler dette produktet

Tilgjengelig i

Hvit
Hvit
Svart
Svart
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Episke spillelister. De nyeste podkastene. Disse trådløse hodetelefonene på øret gir klar lyd og kraftig bass. Hodebåndet er så lett at du knapt merker det, og øreklokkene kan legges sammen. Du får 11 timers spilletid. Til hele dagen. Eller natten.
Se alle fordeler

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  • Elementer på 32mm / lukket bakside

  • Hodetelefoner

  • Opptil 15 timers avspillingstid

  • Kompakte sammenleggbare

15 timers avspillingstid. Varer hele dagen. Eller natten.

Du får 15 timers avspillingstid, og de akustiske neodymdriverne på 32 mm gir deg skarp lyd og kraftfull bass. En fullstendig opplading tar mellom to og tre timer

2–3 timers ladetid.

En fullstendig opplading tar mellom to og tre timer.

32 mm akustiske neodymdrivere. Fantastisk lyd. Kraftfull bass.

32 mm akustiske neodymdrivere som gir deg skarp lyd og kraftfull bass.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

13

Anmeldelser

89%

anbefaler dette produktet

2

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Super Teil

Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUH202BK Kabellose Kopfhörer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder TAUH202BK Kabellose Kopfhörer

25/11/2021

België

België

Philips-ansatt

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Fordeler

Goeie geluid

Ulemper

Geen

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Fordeler

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Denne omtalen gjelder TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Denne omtalen gjelder TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

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  • Tidlig tilgang til salg.
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