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Utgått
Elementer på 32mm / lukket bakside
Hodetelefoner
Opptil 15 timers avspillingstid
Kompakte sammenleggbare
Du får 15 timers avspillingstid, og de akustiske neodymdriverne på 32 mm gir deg skarp lyd og kraftfull bass. En fullstendig opplading tar mellom to og tre timer
En fullstendig opplading tar mellom to og tre timer.
32 mm akustiske neodymdrivere som gir deg skarp lyd og kraftfull bass.
3.9
av 5
13
Anmeldelser
89%
anbefaler dette produktet
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Super Teil
Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUH202BK Kabellose Kopfhörer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAUH202BK Kabellose Kopfhörer
King of rating
25/11/2021
België
Philips-ansatt
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Fordeler
Goeie geluid
Ulemper
Geen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Del av opprykk
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Fordeler
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Denne omtalen gjelder TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Denne omtalen gjelder TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά