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Utgått
TAT8506BK/00
Pro-støyundertrykking
Reduksjon av vindstøy
Sofistikert design
Universell passform
Fokuser på lydene du vil høre. Hybrid støyreduksjon bruker flere mikrofoner og avansert lydbehandling for å filtrere ut ekstern støy. Du kan aktivere bevissthetsmodus ved å trykke på en ørepropp, og du kan kontrollere reduksjon av vindstøy via Philips Headphones-appen.
Enten det er en sang eller en podkast, leverer perfekt justerte 13 mm drivere fyldig bass og nervepirrende klarhet. Lyden pauses hvis du tar ut en ørepropp, og den beste kodeken for iOS- eller Android-enheten din velges automatisk. Du får fantastisk lyd uansett hvilken strømmetjeneste du bruker.
Den runde designen til disse øreproppene er iøynefallende, og du kan velge en mørk eller lys fargekombinasjon som passer til stilen din. Ørepropptrekk i silikon i seks størrelser og et ekstra comply-skum bidrar til å sikre at du får en trygg og komfortabel passform.
Priser
3.9
av 5
16
Anmeldelser
Liam1234
11/01/2023
United Kingdom
Del av opprykk
Exquisite sound quality - A luxurious treat
These headphones really are a sumptuous treat for the ears. The sound quality is immensely beautiful to behold and well worth the money if you love your music. The battery life is really great. Comfort is superb, I've tried them around the house and at the gym so far. The noise cancelling is amazing at the gym so I no longer have to listen to inane conversation or annoying gym adverts between song on the gym radio. At home it is difficult to hear the rest of the family when I'm lost in the world which the headphones create. I would definitely recommend these to anyone who loves their music and would benefit from the impeccable noise cancelling abilities.
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Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones
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Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones
harry
14/12/2022
United Kingdom
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Great battery life
These ear buds are larger then my old pair and took some get use to. Sound quality is very good Great battery life up to 8 hours or 32 hours with case Charging case is very good quality USB Type-C charger Good noise reduction/cancellation Easy to set up.
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Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones
Alvarajnnf11
13/12/2022
United Kingdom
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Great quality for a fraction of the price
I got these as I needed new wireless in ear headphones to replace my beats. They are simple in design but the sound quality is that is on par with my old headphones at a fraction of the price. Wish I had got them sooner.
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Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder TAT8506BK True Wireless Headphones