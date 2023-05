35 timers avspillingstid med det Qi-kompatible ladeetuiet

Med fulladede ørepropper og et fulladet etui kan du reise med over en dags avspillingstid i lommen. I tillegg stopper musikken midlertidig hvis du tar ut en ørepropp, slik at du aldri går glipp av en eneste tone. Det Qi-kompatible etuiet kan lades trådløst eller via USB-C.